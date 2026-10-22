KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Lawinenunglück

Vier Tote: Gutachter entlastet Bergführerin nach Tragödie

Vier Tote: Gutachter entlastet Bergführerin nach Tragödie
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Vier Tote, eine eingestellte Ermittlung – und ein Gutachten, das die entscheidende Frage neu bewertet.

Das Ermittlungsverfahren gegen die Bergführerin, die eine Skitourengruppe des Alpenvereins im Großarltal leitete, ist von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Laut einem beauftragten Sachverständigen war der Lawinenabgang am 19. Jänner nicht vorhersehbar – vier Menschen überlebten das Unglück nicht.

Die Gruppe, bestehend aus sieben Personen, befand sich auf dem Aufstieg Richtung Finsterkopf, als die Lawine auf rund 2.000 Metern Höhe abging und die Tourengeher mitriss. Zu diesem Zeitpunkt galt im Gebiet Lawinenwarnstufe zwei. Ein 58-jähriger Teilnehmer blieb unverletzt und leitete umgehend die Rettungsarbeiten ein.

Kein Sorgfaltsverstoß

Ein von der Staatsanwaltschaft beigezogener Sachverständiger kam zu dem Schluss: „Es sei nicht vorhersehbar gewesen, dass sich im Großarltal an diesem Tag in diesem Geländeabschnitt eine Lawine löst.“ Darauf aufbauend hielt die Staatsanwaltschaft fest, dass „die staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin keinen Sorgfaltsverstoß begangen“ habe. Die Teilnehmer des Alpenvereins-Kurses verfügten allesamt über eine Ausbildung als Tourengeher.

Gefährlicher Winter

Der vergangene Winter war österreichweit durch ausgeprägte Altschneeprobleme gekennzeichnet, die die Lawinengefahr generell erhöhten. Obwohl bei Warnstufe zwei spontane Abgänge als unwahrscheinlich gelten, ereignete sich rund ein Viertel aller Lawinenunfälle genau bei dieser Gefahrenstufe.

Insgesamt verloren im vergangenen Winter in Österreich 33 Menschen bei Lawinenunfällen ihr Leben.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Abrechnung
Homeoffice ab 2027: Diese Steuerbegünstigung fällt weg
| Schulanmeldung
Schulstart 2027: Warum Wiener Eltern jetzt handeln müssen
| Energieförderung
Heizkostenhilfe in Österreich: Wo ihr jetzt Geld beantragen könnt
| Kindervorsorge
500 Euro fürs Kind: Diese Bedingungen sind beim Zukunftsdepot geplant
| Übergangsregeln
Gleiches Brutto, weniger Netto: Was sich bei neuen Jobs ab 2027 ändert
MEHR AKTUELLE NEWS