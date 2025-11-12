Frau nach Clubbesuch zwei Wochen lang vergewaltigt!

Zwei Wochen Gefangenschaft, Missbrauch und Gewalt – eine 20-Jährige erlebte in Wien-Rudolfsheim einen Albtraum, bevor ihr die Flucht gelang.

Ein 21-Jähriger soll eine junge Frau in einer Wiener Wohnung zwei Wochen lang gefangen gehalten und mehrfach sexuell missbraucht haben. Die 20-Jährige wurde in der Unterkunft in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus nicht nur vergewaltigt, sondern auch körperlich attackiert und mit einer Gasdruckpistole bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich Opfer und mutmaßlicher Täter von einem gemeinsamen Clubbesuch, wobei der Mann der Frau eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten hatte.

Erst am 31. Oktober gelang es der 20-Jährigen, aus der Wohnung zu entkommen und bei Nachbarn Hilfe zu suchen. Laut ihren Angaben wollte der Verdächtige sie auch zur Prostitution zwingen und wandte wiederholt Gewalt gegen sie an.

Festnahme in Niederösterreich

Nach der Flucht des Opfers leiteten die Behörden sofort umfassende Fahndungsmaßnahmen ein. Der Fall wurde aufgrund seiner Schwere an den Ermittlungsbereich Menschenhandel des Wiener Landeskriminalamts übergeben.

Der Durchbruch gelang den Ermittlern am 10. November, als sie den Verdächtigen in Niederösterreich festnehmen konnten. Bei seiner Verhaftung verweigerte der 21-Jährige jede Aussage und wurde anschließend in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Die Wiener Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Gewaltopfer jederzeit unter der Notrufnummer 133 Hilfe anfordern können.