Seniorin mit Rollator von Auto erfasst: 83-Jährige stirbt vor Augen dreier Kinder

Eine 83-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag in der Obersteiermark Opfer eines verhängnisvollen Verkehrsunfalls. Die Seniorin, die mit einem Rollator unterwegs war, wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr im Zentrum von Sankt Marein im Mürztal. Als die betagte Dame die Hauptstraße überqueren wollte, wurde sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem in Richtung Sankt Lorenzen im Mürztal fahrenden Pkw erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin zu Boden geschleudert.

Erfolglose Rettungsversuche

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche, die mehr als 30 Minuten dauerten, blieben erfolglos. Die Verletzungen der 83-Jährigen waren so schwerwiegend, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 32-jährige Fahrzeuglenkerin blieb körperlich unversehrt, erlitt jedoch einen Schock und musste von Rettungskräften betreut werden. Auch ihre drei Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren, die sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befanden, kamen glücklicherweise ohne Verletzungen davon.

