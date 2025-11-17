Horror auf der Autobahn: Zwei abgetrennte Frauenhände entdeckt

Grausiger Fund auf der A45: Ein Autofahrer entdeckte mitten in der Nacht Teile einer weiblichen Leiche. Die Mordkommission ermittelt mit Hochdruck.

Auf der deutschen Autobahn A45 machte ein Autofahrer einen erschütternden Fund. Zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Ausfahrt Freudenberg wurden Teile einer weiblichen Leiche entdeckt.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Montags. Gegen 3 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Einsatzkräfte, die nach ihrem Eintreffen die sterblichen Überreste einer Frau sicherstellen konnten. Die Strecke musste daraufhin vollständig gesperrt werden.

Ermittlungen laufen

Eine Mordkommission nahm umgehend die Arbeit am Fundort auf, wie aus deutschen Medienberichten hervorgeht. Die Ermittler durchsuchten den angrenzenden Autobahnbereich gründlich. Zur genauen Anzahl der gefundenen Leichenteile gibt die Staatsanwaltschaft derzeit keine Auskunft. Nach Informationen der BILD-Zeitung handelt es sich vermutlich um abgetrennte Hände einer Frau.

Der betroffene Autobahnabschnitt wurde mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.