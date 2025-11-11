Heimkinder als Sex-Opfer: Hochrangige Polizisten in Bosnien verhaftet

Polizisten, ein Professor und ein Korruptionsbeauftragter – in Bosnien-Herzegowina erschüttert ein Netzwerk hochrangiger Männer das Land. Sie sollen Heimkinder zur Prostitution gezwungen haben.

Ein kriminelles Netzwerk, dem laut Staatsanwaltschaft vier hochrangige Polizeibeamte und ein Universitätsprofessor angehören, soll zwei 15-jährige Mädchen zur sexuellen Ausbeutung gezwungen haben. Der Fall, der seit Wochen die bosnischen Medien beschäftigt, offenbart gravierende Missstände im Staatsapparat Bosnien-Herzegowinas und massive Versäumnisse bei staatlichen Schutzeinrichtungen für Minderjährige.

⇢ Millionen-Betrug aufgeflogen: Bank-Angestellte kassierten für falsche Kredite



Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Polizeiinspektor mit bekannter krimineller Vorgeschichte, der zusammen mit weiteren Verdächtigen die vulnerable Situation der Jugendlichen ausnutzte. Die Beschuldigten sollen die Mädchen, die in einem Heim für Kinder ohne elterliche Fürsorge in Tuzla untergebracht waren, rekrutiert und in verschiedenen Regionen wie Kalesija, Zivnice und Srebrenik für sexuelle Handlungen an Dritte vermittelt haben.

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden haben zwischen April 2024 und Ende Juli 2025 insgesamt acht Männer im Alter von 30 bis 67 Jahren die Minderjährigen missbraucht. Der Hauptbeschuldigte, Polizeiinspektor Besim K. aus Kalesija, soll dafür finanzielle Zuwendungen erhalten haben.

Kriminelle Vorgeschichte

Besonders brisant: Der Hauptverdächtige war den Behörden bereits durch diverse Straftaten bekannt. Bosnische Medien berichten, dass gegen K. in der Vergangenheit wegen illegalen Fahrzeughandels ermittelt wurde und er ein Gästehaus betrieben haben soll, das für sexuelle Dienstleistungen genutzt wurde.

Dass ein Mann mit solcher Vorgeschichte über zwei Jahrzehnte hinweg als Polizeiinspektor tätig sein konnte, illustriert die tiefgreifenden Korruptionsprobleme in den staatlichen Strukturen Bosnien-Herzegowinas.

Bei koordinierten Durchsuchungsaktionen am 29. Oktober 2025 in mehreren Ortschaften des Landes nahmen die Behörden acht Tatverdächtige fest. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden sie der Staatsanwaltschaft überstellt. Die ihnen zur Last gelegten Straftaten sehen eine Mindestfreiheitsstrafe von zehn Jahren vor.

Die Dimension des Skandals wird durch weitere Details verschärft: Einer der Beschuldigten fungierte ausgerechnet als Vorsitzender der Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Antikorruptionsstrategie des Kantons Tuzla. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde er seines Amtes enthoben.

Versäumter Kinderschutz

Die Staatsanwaltschaft teilte mit: “Unter Achtung der Unschuldsvermutung duldet die Regierung des Kantons Tuzla nicht, dass Personen, die im Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben, Teil von Regierungsorganen sind.”

Besonders erschütternd sind die offenkundigen Versäumnisse im Kinderschutzsystem. Obwohl die beiden Mädchen wiederholt aus ihrer Betreuungseinrichtung entwichen waren und mehrfach von Polizei und Jugendamt aufgegriffen und zurückgebracht wurden, reagierten die zuständigen Sozialarbeiter nicht angemessen auf dieses alarmierende Verhalten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Beschuldigten genau diese Hilflosigkeit und die wiederholten Fluchtversuche der Minderjährigen ausnutzten, um sie in die Zwangsprostitution zu führen.