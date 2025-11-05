Millionen-Betrug aufgeflogen: Bank-Angestellte kassierten für falsche Kredite

Bankmitarbeiter und Kreditvermittler sollen ein ausgeklügeltes System entwickelt haben, um mit falschen Angaben Millionen zu erschleichen. Nun drohen lange Haftstrafen.

Die WKStA (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) hat beim Landesgericht Salzburg Anklage gegen fünf Personen erhoben. Den zwei Bankmitarbeitern und drei Kreditvermittlern werden schwerer Betrug, Geschenkannahme, Bestechung von Bediensteten und Beauftragten sowie die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden sollen die Beschuldigten die Bank um etwa zwei Millionen Euro geschädigt haben. Das Vorgehen der Kreditvermittler bestand darin, für mehr als 50 Personen Kreditanträge mit falschen Angaben zu stellen oder die Antragsteller zu solchen Falschangaben anzuleiten. Dadurch wurden Kreditsummen bewilligt, die angesichts der tatsächlichen beruflichen, persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Kreditnehmer nicht genehmigungsfähig gewesen wären.

In einigen Fällen wurden die Kreditnehmer offenbar auch dazu gebracht, Behebungsbelege blanko zu unterschreiben.

Betrugsschema aufgedeckt

Die beiden angeklagten Bankmitarbeiter, die bei einem österreichischen Geldinstitut in Salzburg beschäftigt waren, nutzten die manipulierten Anträge, um bei einer deutschen Bank Kleinkredite bis zu 50.000 Euro auszahlen zu lassen. Für ihre Beteiligung erhielten sie Bestechungsgelder aus den jeweiligen Kreditsummen.

Die zur Last gelegten Straftaten können mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet werden. Einer der Angeklagten befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Zahlreiche der betroffenen Kreditnehmer haben mittlerweile Privatkonkurs anmelden müssen.

Umfangreiche Ermittlungen

Die Ermittlungen wurden nach einer Anzeige der kreditgebenden Bank von der WKStA gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 17 Kreditvermittler überprüft und mehr als 1.000 Kredite unter die Lupe genommen.

Da das Schadensvolumen die Fünf-Millionen-Euro-Grenze überschritt, fiel der Fall in den Zuständigkeitsbereich der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.