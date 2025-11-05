Backstreet Boys rocken Schladming – Exklusiver Europa-Auftritt im Schnee

Winterzauber mit Starpower: Die Backstreet Boys rocken als exklusiver Europa-Act die Steiermark, während drei neue Bergbahnen und familienfreundliche Angebote die Saison abrunden.

Die Region Schladming-Dachstein in der Steiermark läutet die Wintersaison 2025/26 mit einem außergewöhnlichen Programm ein. Neben drei neuen Bergbahnanlagen und erweiterten Familienangeboten wartet ein musikalisches Highlight auf die Besucher: Die Backstreet Boys geben im Planai-Stadion vom 5. bis 7. Dezember drei aufeinanderfolgende Konzerte – ihr einziger Europaauftritt in dieser Saison. Die Popgruppe feiert dabei das 25-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Millennium“ und präsentiert gleichzeitig dessen Nachfolger „Millennium 2.0“.

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der steirischen Tourismusregion, unterstreicht: „Schladming-Dachstein steht seit Jahren für Qualität, Vielfalt und gelebte Gastfreundschaft. Mit einem fulminanten Ski-Opening, den neuen Bergbahnprojekten und attraktiven Familienangeboten investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer Region.“

Moderne Liftanlagen

Der Komfort für Wintersportler verbessert sich durch drei moderne Liftanlagen: Die neue 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ auf der Planai kostet rund 15 Millionen Euro und bietet neben Sitzheizung und Wetterschutzhauben eine Transportkapazität von 3.000 Personen pro Stunde. Am Hauser Kaibling wurde die bisherige 4er-Sesselbahn durch die 10er-Gondelbahn „Senderbahn“ ersetzt, die mit einer Investitionssumme von etwa 16,5 Millionen Euro die Verbindung zwischen den Bergen auf unter fünf Minuten verkürzt.

Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, erklärt: „Mit der neuen Sesselbahn Mitterhausalm I und der parallel realisierten Senderbahn Hauser Kaibling schaffen wir eine echte ‚Super Connection‘ zwischen Planai und Hauser Kaibling.“

Klaus Hofstätter, Geschäftsführer der Hauser Kaibling Bergbahnen, ergänzt: „Mit der neuen 10er-Gondelbahn ‚Senderbahn‘ verkürzen wir die Verbindung auf unter fünf Minuten – und sorgen mit einer Förderleistung von 2.800 Personen pro Stunde für ein völlig neues Qualitätsniveau.“

Auf der Fageralm in Forstau wurden zwei veraltete Doppelsesselbahnen durch die neue 8er-Gondelbahn „Fageralmbahn“ ersetzt – ein Projekt mit Vorbildcharakter in Sachen Nachhaltigkeit: Zahlreiche Bauteile der früheren Großarler Hochbrandbahn fanden hier eine neue Verwendung. Die Investitionskosten belaufen sich auf etwa 12,5 Millionen Euro.

Daniel Berchthaller, Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen, betont: „Wir verbinden Komfort und Umweltbewusstsein – und schaffen ein Erlebnis, das zeigt, dass moderne Technik und Ressourcenschonung Hand in Hand gehen können.“

Familienangebote

Für Familien gibt es ein besonderes Angebot: Kinder bis sechs Jahre (Jahrgang 2020 und jünger) nutzen sämtliche Liftanlagen der 4-Berge-Skischaukel kostenlos. Das Winterangebot der Region umfasst zudem 220 Kilometer Langlaufloipen in Ramsau am Dachstein, 300 Kilometer Winterwanderwege, Pferdeschlittenfahrten, Rodelbahnen und Skitouren.

Ein sportliches Highlight bildet der Dachsteinlauf vom 9. bis 11. Jänner 2026, bei dem Profi- und Hobbysportler auf Strecken zwischen 10 und 40 Kilometern antreten können. Ergänzt wird das Programm durch Genussläufe, Kinderbewerbe und den neu eingeführten Businesslauf.

Das kulinarische Angebot „Almkulinarik by Richard Rauch“ verwöhnt Gäste auf 16 Hütten mit kreativen Gerichten, die regionalen Bezug haben und in Zusammenarbeit mit den Hüttenwirten entwickelt wurden.