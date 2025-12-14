Bim nach Kollision mit Pkw entgleist – Zwei Verletzte

Entgleiste Straßenbahn, zwei beschädigte Autos und eine gesperrte Marienbrücke – der Verkehrsunfall in Wien-Leopoldstadt sorgte am Sonntag für Chaos.

Am Sonntagmorgen ereignete sich in Wien-Leopoldstadt ein schwerer Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der Wiener Linien und zwei Pkw. Das Schienenfahrzeug kollidierte mit den beiden Autos, als diese gerade die Obere Donaustraße überquerten. Die Wucht des Aufpralls führte zu erheblichen Schäden an allen beteiligten Fahrzeugen und brachte die Straßenbahn sogar zum Entgleisen.

Die Unfallfolgen machten eine komplette Sperrung der Marienbrücke erforderlich. Auch Abschnitte der Oberen Donaustraße mussten vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Staus im umliegenden Bereich führte.

⇢ Stau-Chaos am Freitag: Hier wird Wien still stehen



Verletzte Autofahrer

Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrer im Alter von 55 und 71 Jahren leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Teams der Berufsrettung Wien konnten beide Männer in häusliche Pflege entlassen werden.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch ungeklärt. Beamte der Wiener Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Das Verkehrsunfallkommando war unmittelbar nach dem Vorfall am Unfallort, um Spuren zu sichern und den exakten Unfallhergang zu rekonstruieren.