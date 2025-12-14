55-jähriger in U-Bahn-Station bewusstlos geschlagen: Polizei fandet nach Täter

Ein brutaler Schlag in der U-Bahn-Station Seestadt schickte einen 55-Jährigen ins Krankenhaus. Nach dem flüchtigen Täter wird nun mit Fahndungsfoto gesucht.

Ein heftiger Faustschlag versetzte am 6. September einen 55-jährigen Fahrgast der Wiener U-Bahn-Linie U2 in Bewusstlosigkeit. Der Vorfall ereignete sich in der Station Wien-Seestadt, wo ein bislang nicht identifizierter Mann nach einem Streit über Lärmbelästigung zugeschlagen haben soll. Augenzeugen berichteten, dass der Täter dem Opfer mit voller Wucht ins Gesicht schlug, woraufhin der 55-Jährige zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor.

Während Passanten umgehend die Einsatzkräfte verständigten, gelang dem Angreifer die Flucht aus dem Stationsgebäude. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte die Polizei den Täter bisher nicht fassen.

Schwere Verletzungen

Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus eingeliefert. Um den flüchtigen Täter zu identifizieren, hat die Wiener Polizei nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung dringend um sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen. Wer Informationen zum Vorfall oder zur Identität des Gesuchten hat, wird gebeten, sich beim Kriminalreferat der Polizeiinspektion Sonnenallee unter der Telefonnummer 01-31310-66448 zu melden.

Die Behörden nehmen auch anonyme Hinweise entgegen.