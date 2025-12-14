Gemüsehändler stürzte sich auf bewaffneten Attentäter – schwer verletzt (VIDEO)

Während eines friedlichen Chanukkah-Fests am Bondi Beach verwandelte sich ein Gemüsehändler in einen Helden. Mit bloßen Händen stellte er sich bewaffneten Attentätern entgegen.

Hunderte Menschen, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, feierten friedlich das jüdische Lichterfest Chanukkah am Bondi Beach, wie Videoaufnahmen vor dem Anschlag dokumentieren. Inmitten dieses harmonischen Geschehens wurde ein Mann zum Helden von Sydney, als er sich mit beispiellosem Mut auf einen der beiden bewaffneten Angreifer stürzte, die das Feuer auf die Festgemeinde eröffneten.

Als am Strand Chaos ausbrach und tausende Menschen panisch in alle Richtungen flüchteten, fasste ein Zivilist einen folgenschweren Entschluss. Aufnahmen von Augenzeugen zeigen, wie der Mann, zunächst zwischen zwei Fahrzeugen verborgen, sich vorsichtig an einen der Schützen heranschlich und ihn dann in einer blitzschnellen Aktion von hinten überwältigte.

In dem anschließenden Handgemenge gelang es dem mutigen Eingreifer, dem Attentäter die Waffe zu entreißen und ihn damit in Schach zu halten. Der entwaffnete Angreifer flüchtete daraufhin zu seinem Komplizen auf eine nahegelegene Fußgängerbrücke. Von dort aus eröffneten beide das Feuer auf den Zivilisten, der sich gemeinsam mit einem weiteren Helfer hinter einem Baum verschanzte.

Bei dem Angriff, der sich gegen 18:45 Uhr Ortszeit ereignete, verloren nach aktuellen Informationen elf Menschen ihr Leben, während 29 weitere mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Unter den Todesopfern befinden sich ein Kind, ein Polizeibeamter sowie Rabbi Eli Schlanger.

Held identifiziert

Mittlerweile wurde die Identität des couragierten Mannes bekannt: Es handelt sich um Ahmed al Ahmed, einen 43-jährigen Gemüsehändler aus Sutherland in Sydney. Diese Information teilte sein Cousin Mustafa dem lokalen Fernsehsender 7News Australia mit, während er vor einem Krankenhaus wartete. Laut Mustafa erlitt al Ahmed zwei Schussverletzungen. Der zweifache Vater verfüge über keinerlei Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen und sei zufällig vor Ort gewesen, als er beschloss einzugreifen.

Der verwundete Familienvater sollte noch am Sonntagabend operiert werden, erklärte sein Cousin. “Wir wissen nicht genau, was in ihm vorgeht”, fügte Mustafa hinzu, “aber wir hoffen sehr, dass es ihm gut geht. Er ist ein Held, ganz klar.“

Öffentliche Reaktionen

Nach Bekanntwerden seiner Tat überschlugen sich im Internet die anerkennenden Kommentare. “Dieser Held ist der Australier des Jahres”, lautete eine Würdigung auf der Plattform Threads. Ein anderer Nutzer schrieb: “Er hat zweifellos so viele Leben gerettet. Wer läuft direkt auf einen Mann mit einer Waffe zu!?! Unglaublicher Mensch.”

Gleichzeitig bemühen sich Bewunderer des Helden von Sydney in verschiedenen Online-Foren, den Namen seines Obst- und Gemüsegeschäfts ausfindig zu machen.

Sie möchten sich nach seiner Genesung persönlich bei ihm bedanken und sein Geschäft durch ihre Kundschaft unterstützen.