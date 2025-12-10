Stau-Chaos am Freitag: Hier wird Wien still stehen

Am Freitagabend müssen Verkehrsteilnehmer in Wien-Innere Stadt mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund dafür ist die Veranstaltung „Lichtermeer anlässlich 10 Jahre Pariser Klimaabkommen”.

Wie der ÖAMTC mitteilt, wird die Aspernbrücke ab 17:45 Uhr bis etwa 20 Uhr gesperrt sein, was den Abendverkehr massiv beeinträchtigen wird.

Umfangreiche Staugebiete

Die Auswirkungen der Sperrung werden besonders in der Schüttelstraße, der Praterstraße sowie am Praterstern spürbar sein. Auch die Franzensbrückenstraße und sämtliche übrigen Donaukanalbrücken dürften überlastet werden. Mit Staus ist zudem am Franz-Josefs-Kai, in der Vorderen Zollamtsstraße und im Bereich der Uraniastraße zu rechnen.

Verkehrsexperten raten daher dringend, entweder auf das Auto zu verzichten oder die betroffenen Gebiete weiträumig zu umfahren.