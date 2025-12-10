Brandheiße Schildkröte: Panzerheld setzt Keller in Flammen!

Eine Landschildkröte verursachte in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) einen Kellerbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich zog. Das Reptil hatte eine Holzpalette in gefährliche Nähe zu einer Wärmelampe geschoben, wodurch das trockene Holz Feuer fing.

Die Einsatzkräfte rückten mit fünf Fahrzeugen an und konnten den Brand im Kellerbereich eindämmen. Während die Eigentümerin des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieb die Schildkröte unverletzt und konnte aus ihrem Versteck geborgen werden.

Unbeabsichtigter Unfall

Der Vorfall ereignete sich ohne Verschulden des exotischen Haustieres. Das Tier war unter eine Palette gekrochen und hatte diese unbeabsichtigt so verschoben, dass sie zu nah an die installierte Wärmelampe geriet. Nach kurzer Zeit entzündete sich das Holz und löste einen Alarm aus, der die Feuerwehr auf den Plan rief.

Sicherheitsrisiko Wärmelampen

Wärmelampen für Haustiere stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, wenn sie nicht sachgemäß verwendet werden. Experten empfehlen, solche Heizquellen ausschließlich unter Aufsicht zu betreiben und sie mit einem Schutzkorb zu versehen oder in ausreichendem Abstand zum Tier zu platzieren. Die Statistik zeigt, dass jährlich zahlreiche Haustiere durch Verbrennungen verletzt werden oder sogar verenden, weil Wärmelampen Brände verursachen.

Die Statistik zeigt, dass jährlich zahlreiche Haustiere durch Verbrennungen verletzt werden oder sogar verenden, weil Wärmelampen Brände verursachen.