Verurteilter Mann hingerichtet – USA nähern sich düsterem Rekord

Mit der Hinrichtung eines 58-jährigen Raubmörders erreichen die USA einen traurigen Rekord: 45 Exekutionen in diesem Jahr – die höchste Zahl seit 2010.

In Florida wurde ein 58-jähriger Mann nach seiner Verurteilung wegen eines Mordes im Rahmen eines Raubüberfalls hingerichtet. Die Vollstreckung des Todesurteils gegen Mark Geralds erfolgte gestern in einer Haftanstalt in Raiford, Florida. Die Vereinigten Staaten verzeichnen mit bislang 45 Hinrichtungen in diesem Jahr den höchsten Wert seit 2010, als insgesamt 46 Menschen exekutiert wurden.

Die Todesstrafe, die international in zahlreichen Staaten abgelehnt wird, ist derzeit noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten rechtlich verankert. Der amtierende US-Präsident Donald Trump unterstützt diese Strafform ausdrücklich.

Floridas Rekordwert

Für Florida bedeutet dies bereits die 18. Vollstreckung eines Todesurteils im laufenden Jahr – mehr als in jedem anderen US-Bundesstaat im Jahr 2025.

Geralds war für schuldig befunden worden, 1989 eine 33-jährige Frau getötet zu haben.