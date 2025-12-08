Brand in Ottakring: Mutter und zwei Kinder in letzter Sekunde gerettet

Dichter Rauch, verzweifelte Hilferufe und eine Familie in Lebensgefahr – in Wien-Ottakring spielten sich nächtliche Szenen ab, die einen Großeinsatz auslösten.

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Bachgasse in Wien-Ottakring zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz. Gegen 1.30 Uhr standen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor einer Wohnung, aus deren Fenstern bereits dichter Rauch quoll. Eine verzweifelte Frau machte sich vom Fenster aus bemerkbar und rief lautstark um Hilfe.

Die Situation war äußerst gefährlich, da die Bewohnerin zusammen mit ihren beiden Kindern in der brennenden Wohnung eingeschlossen war. Flammen und starke Rauchentwicklung blockierten den Fluchtweg zur Wohnungstür vollständig. In ihrer Not zog sich die Familie in einen Raum zurück, der noch vergleichsweise wenig verraucht war.

Die Feuerwehrleute reagierten umgehend und setzten hydraulisches Spezialwerkzeug ein, um Zugang zur versperrten Wohnung zu erhalten. Parallel dazu wurde eine Löschleitung in Stellung gebracht. Die schnelle Reaktion zeigte Wirkung: Nachdem die Flammen zurückgedrängt werden konnten, gelang es einem Atemschutztrupp, zu den eingeschlossenen Personen vorzudringen.

Erfolgreiche Rettung

Um die Mutter und ihre beiden Kinder – ein etwa vierjähriges Mädchen und einen ungefähr siebenjährigen Buben – sicher aus der verrauchten Wohnung zu bringen, statteten die Einsatzkräfte sie mit speziellen Fluchtfiltermasken aus. Nach der gelungenen Rettung wurden die drei Personen der bereits vor Ort wartenden Berufsrettung Wien und deren Sondereinsatzgruppe übergeben. Zur weiteren medizinischen Abklärung erfolgte der Transport in ein Krankenhaus.

Weitere Maßnahmen

Andere Bewohner des Mehrparteienhauses blieben bei dem Vorfall unverletzt. Während die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt war, wurde die Brandwohnung mittels Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte angrenzende Wohnungen auf mögliche Schäden. Eine Evakuierung weiterer Wohneinheiten erwies sich als nicht notwendig.

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar – die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

