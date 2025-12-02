Großeinsatz in Hernals: Ein Toter nach Stiegenhaus-Brand (VIDEO)

Flammen im Stiegenhaus, Großaufgebot der Feuerwehr und ein tragisches Ende – der nächtliche Einsatz in Wien-Hernals hinterlässt Trauer und offene Fragen.

In Wien-Hernals kam es am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Insgesamt 14 Einsatzfahrzeuge mit etwa 60 Feuerwehrleuten rückten aus, nachdem in der Bergsteiggasse ein Brand im Stiegenhaus eines Gebäudes gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte riefen die “Warnstufe 2” aus. Bei dem Vorfall kam eine Person ums Leben.

Der Brand im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Bergsteiggasse in Wien-Hernals endete für die Anwohner mit einem Schicksalsschlag. Die Wiener Berufsfeuerwehr eilte mit einem Großaufgebot von 14 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften zum Brandort. Obwohl die Feuerwehrleute die Flammen rasch unter Kontrolle bringen konnten, endete der Einsatz dennoch tragisch: Für eine Person kam jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Verletzte und Ermittlungen

Eine weitere Person erlitt bei dem Brand Verletzungen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der “Krone” mitteilte, ist die Brandursache derzeit noch ungeklärt. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 22 Uhr an.