Feuer-Drama in Hernals: Wurde das Feuer gelegt? – Toter

Dichter Rauch, Vollbrand im Eingangsbereich und ein tragischer Fund: In Wien-Hernals forderte ein Feuer ein Todesopfer. Die Ermittler prüfen nun Hinweise auf Brandstiftung.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hernals kam am Montagabend ein Mensch ums Leben. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.30 Uhr in die Bergsteiggasse alarmiert, wo bei ihrem Eintreffen bereits dichter Rauch aus den Fenstern drang und der Eingangsbereich in Vollbrand stand. „Es war eine große Herausforderung, ins Gebäude reinzukommen. Das Feuer im Eingangsbereich konnte rasch soweit zurückgedrängt werden, dass die Einsatzkräfte an den letzten Flammen vorbei in das Gebäude vordringen konnten”, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Im Inneren des Gebäudes fanden die Helfer einen 53-jährigen Verletzten, der mit Rauchgasvergiftung von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus transportiert wurde.

Verdacht auf Brandstiftung

Der Brandherd in Wien-Hernals befand sich unmittelbar hinter der Eingangstür, wobei ein Verdacht auf Brandstiftung besteht. Aufgrund der Intensität des Feuers wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, wodurch rund 60 Feuerwehrleute zum Einsatzort eilten. Während Atemschutztrupps das Stiegenhaus und sämtliche Wohnungen inspizierten, entdeckten sie eine tote Person.

Umfangreiche Rettungsaktion

Parallel dazu überprüften die Einsatzkräfte mittels Drehleiter die Wohnungen auf weitere Anwesende, fanden jedoch niemanden vor. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Wie die Berufsfeuerwehr am Dienstag mitteilte, wurden keine weiteren Bewohner im Gebäude angetroffen.

Die genaue Brandursache wird derzeit vom Landeskriminalamt Wien untersucht.