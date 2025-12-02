Gefährlicher Nebel-Mix legt Straßen lahm – Wetterchaos in Österreich

Gefährliche Wetterlage: Gefrierender Nebel und Nieselregen sorgen heute für lokale Glatteisgefahr. Während manche Regionen im Nebel versinken, genießen andere Sonnenschein.

Auf den Straßen kann es heute durch gefrierenden Nebel oder Nieseln stellenweise zu Glatteisbildung kommen. Die Meteorologen des ORF warnen vor lokaler Glatteisgefahr durch diese Wetterphänomene. In den Niederungen im Norden und Osten, im Waldviertel, am Alpenostrand sowie in inneralpinen Becken und Tälern bleibt es laut GeoSphere Austria (staatlicher Wetterdienst) bis zum Abend nebelig oder hochnebelig.

Außerhalb dieser typischen Nebelzonen und über 700 bis 1.000 Meter Seehöhe zeigt sich hingegen die Sonne. Im östlichen Landesteil weht teils mäßiger Südostwind, ansonsten bleibt es windschwach. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen minus 6 und plus 3 Grad. Tagsüber erreichen die Werte in Nebelgebieten 0 bis 5 Grad, bei Sonnenschein bis zu 9 Grad.

Wetterentwicklung Mittwoch

Am Mittwoch dominieren Nebel und Hochnebel weiterhin das Wettergeschehen im Norden, Osten und Süden des Landes. Wie am Vortag scheint oberhalb von etwa 700 bis 1.000 Metern die Sonne. In westlichen Landesteilen lösen sich inneralpine Nebel- und Hochnebelfelder auf und machen sonnigem Wetter Platz.

Im Tagesverlauf ziehen jedoch vereinzelt dichtere Wolken durch. Der Wind bleibt überwiegend schwach, nur im Osten weht er mäßig aus südöstlicher Richtung. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus 6 und plus 3 Grad, tagsüber werden 2 bis 8 Grad erwartet. GeoSphere Austria prognostiziert auch für morgen vereinzeltes leichtes Nieseln.

Aussichten Donnerstag

Der Donnerstag bringt laut GeoSphere Austria eine allmähliche Auflösung der inneralpinen Nebelfelder im Tagesverlauf, wodurch vielerorts zumindest zeitweise Sonnenschein möglich wird. Durchziehende Wolkenfelder können die Sonneneinstrahlung jedoch stellenweise dämpfen. In den Niederungen im Norden und Osten, in südlichen Beckenlagen sowie im Rheintal halten sich Nebel und Hochnebel dagegen hartnäckig.

Im westlichen Bergland und in östlichen Landesteilen weht teils mäßiger Südost- bis Südwind, während es andernorts windarm bleibt. Die Temperaturen liegen morgens zwischen minus 7 und plus 3 Grad, tagsüber zwischen 0 und plus 6 Grad.

