Vom Onkel eingesperrt: Gelähmter Elfjähriger aus Taubenverschlag befreit (VIDEOS)

Jahrelang musste der gelähmte Adnan im Taubenverschlag ausharren, während sein Onkel ihn vernachlässigte. Ein Social-Media-Star wurde zum unerwarteten Retter.

In der Türkei wurde ein erschütternder Fall von Kindesmisshandlung aufgedeckt. Ein elfjähriger Junge mit körperlicher Behinderung wurde nach Informationen türkischer Medien über Jahre hinweg von seinem Onkel in einem Taubenverschlag gefangen gehalten. Der kleine Adnan konnte inzwischen aus seiner qualvollen Situation befreit werden.

Die tragische Geschichte des Jungen begann mit dem Tod seines Vaters. Seine Mutter ging eine neue Ehe ein und verließ die Familie. Daraufhin kam Adnan in die Obhut seines Onkels, dessen Ehefrau und deren vier Kindern. Nach Bekanntwerden des Falles sind die Verwandten untergetaucht. Die Behörden fahnden nach dem Onkel und seiner Frau.

Schockierende Zustände

Der bekannte türkische Social-Media-Influencer Yasin Oyanik, in der Öffentlichkeit als “Ankara Abisi” bekannt, dokumentierte die schockierenden Zustände am Donnerstag auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen den in Decken gehüllten Adnan in einem verwahrlosten Raum. Der Boden ist mit Abfall und Taubenkot bedeckt. Das Kind musste die spärlichen Brotrationen, die ihm sein Onkel zukommen ließ, mit den Vögeln teilen.

Laut Berichten der Zeitung Hürriyet verbrachte der von der Hüfte abwärts gelähmte Junge mehrere Jahre in diesem Verschlag. Sein Onkel soll für diese unmenschliche Behandlung verantwortlich sein. Der Verdächtige befindet sich derzeit auf der Flucht.

Rettung durch Influencer

“Ankara Abisi”, der auf Instagram 3,7 Millionen Menschen erreicht, erklärte: “Adnan hat jahrelang so gelebt.” Ein Nachbar hatte den Influencer kontaktiert und die Situation des Jungen geschildert. Daraufhin begab sich der Social-Media-Star umgehend zum Ort des Geschehens und befreite das Kind.

Mittlerweile befindet sich Adnan in staatlicher Fürsorge. Die Behörden bemühen sich nun, dem Jungen ein sicheres und liebevolles Zuhause zu vermitteln.