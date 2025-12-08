Inferno auf Bergstraße: Auto geht während der Fahrt in Flammen auf (FOTOS)

Dramatische Szenen im Berggebiet: Ein Kleinwagen ging in Flammen auf, während die Insassen nur zusehen konnten. Die Feuerwehr kämpfte zwei Stunden gegen das Feuer.

Ein Kleinwagen fing in Losenstein (Oberösterreich) Feuer, wobei sich die Insassen rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt vermutet.

Die Feuerwehren aus Losenstein und Laussa waren rund zwei Stunden im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und die Verkehrswege wieder freizumachen. Der Vorfall ereignete sich auf einer schmalen Straße im Berggebiet, wo die Fahrzeugbesitzer mitansehen mussten, wie ihr Fahrzeug vollständig ausbrannte.

Einsatz unter Atemschutz

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz arbeiten. Weder die Feuerwehrleute noch die Beteiligten des Vorfalls trugen Verletzungen davon.

