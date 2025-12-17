Kampf gegen die Zeit: Cobra jagt 700-Kilo-Stier

Zwei Stiere entgehen dem Schlachthof durch spektakuläre Flucht. Während die massiven Tiere durch die Oststeiermark streifen, jagt sie ein Großaufgebot – sogar mit Cobra-Einheiten.

In der Oststeiermark läuft derzeit eine umfassende Suchaktion nach zwei ausgebüxten Stieren. Bei der Fahndung kommen sogar Spezialeinheiten der Polizei und Drohnen zum Einsatz. Die Behörden warnen die Bevölkerung eindringlich davor, sich den Tieren bei einer möglichen Sichtung zu nähern.

Den beiden steirischen Stieren stand am Dienstagabend der Transport zum Schlachthof bevor. Beim Verladevorgang in Fürstenfeld (Oststeiermark) ergriffen die Tiere jedoch die Flucht. Die jeweils rund 600 bis 700 Kilogramm schweren Stiere bewegten sich zunächst in Richtung des Stadtzentrums und setzten ihren Weg anschließend über verschiedene Gemeindestraßen nach Übersbach fort.

Bereits am Dienstag veranlassten die Behörden zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen. Um mögliche Gefahrensituationen zu verhindern, wurden laut Polizeiangaben umfangreiche Sperrungen des Straßen- und Bahnnetzes sowie von Fuß- und Radwegen eingerichtet.

Nächtliche Suche

In der Nähe der Fehringerstraße konnten Einsatzkräfte die Tiere kurzzeitig in einem Wald- und Wiesengebiet ausmachen. Trotz des Einsatzes von Drohnen gelang jedoch keine präzise Ortung. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen musste die Suche gegen Mitternacht ohne Erfolg unterbrochen werden.

Großes Aufgebot

Seit den frühen Morgenstunden ist die Suchaktion wieder im Gang. Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften hat die Verfolgung der beiden Ausreißer aufgenommen. Neben Feuerwehr und Polizei beteiligen sich auch Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, eine Veterinärmedizinerin, erneut Drohnen und selbst das Einsatzkommando Cobra an der Suche.

Die Exekutive richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung: Sollten die Stiere gesichtet werden, ist Abstand zu halten und umgehend der Polizeinotruf 133 zu wählen.