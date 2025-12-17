Mit Chlor-Tuch betäubt: Teenager-Pärchen überfiel Seniorin in Wohnung

Erst reparierte er ihre Heizung, dann kehrte er als Räuber zurück. Ein junger Haustechniker und seine Freundin überfielen eine 79-Jährige in ihrer eigenen Wohnung.

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei zwei Tatverdächtige im Fall eines schweren Raubüberfalls auf eine 79-jährige Frau in Linz identifiziert. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 19-jährigen Linzer und seine 17-jährige Freundin aus Leonding, die bei dem Überfall mit erheblicher Gewalt vorgegangen sein sollen.

Der Vorfall ereignete sich am 18. September gegen 22 Uhr in der Wohnung der Pensionistin. Als die Seniorin auf das Läuten an ihrer Wohnungstür reagierte, wurde sie von einer Frau zurückgedrängt und in den Vorraum gestoßen. Unmittelbar darauf betrat auch ein männlicher Komplize die Räumlichkeiten.

Brutales Vorgehen

Das teilweise maskierte Duo setzte die ältere Dame massiv unter Druck und machte sie mit einem in Chlor und Alkohol getränkten T-Shirt handlungsunfähig. Anschließend entwendeten die Eindringlinge Bargeld aus einer Schublade. Die 79-Jährige erlitt neben einem Schock auch Verletzungen im Gesichtsbereich.

Täter überführt

Den Beamten des Landeskriminalamts gelang es durch minutiöse Spurenauswertung und umfassende Nachforschungen, die beiden jungen Verdächtigen zu ermitteln. Besonders brisant: Der 19-jährige Hauptverdächtige war erst wenige Wochen vor der Tat als Haustechniker in der Wohnung des Opfers tätig gewesen. In den polizeilichen Befragungen zeigten sich beide Beschuldigten grundsätzlich geständig.

Sie wurden festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt.