Eine Armee für Europa: 60 Prozent der Österreicher dafür

Österreich neutral – aber nicht desinteressiert: Eine neue Umfrage zeigt, wie stark der Rückhalt für ein gemeinsames Europa der Verteidigung wirklich ist.

Eine aktuelle Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Gallup, durchgeführt im Auftrag des österreichischen Außenministeriums, belegt eine breite Zustimmung der österreichischen Bevölkerung zu einer engeren europäischen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Befragt wurden zwischen dem 24. August und dem 4. September insgesamt 1.000 Personen ab 16 Jahren.

Starke Zustimmungswerte

Konkret sprechen sich 75 Prozent der Befragten für eine europäische Verteidigungsunion aus – 27 Prozent davon sehr positiv, weitere 46 Prozent eher positiv. Ein europäisches Berufsheer befürworten 60 Prozent.

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Besonders ausgeprägt ist die Unterstützung unter jungen Österreicherinnen und Österreichern: In der Altersgruppe der 16- bis 30-Jährigen liegt die Zustimmung zur Verteidigungsunion bei 82 Prozent. Am zurückhaltendsten zeigt sich die Gruppe der 46- bis 60-Jährigen, von denen sich immerhin noch 60 Prozent positiv äußern. Männer befürworten die Idee tendenziell stärker als Frauen.

Gemeinsame Beschaffung

Auch die gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern – etwa im Bereich der Luftraumüberwachung – findet breiten Rückhalt: 73 Prozent der Befragten stehen diesem Ansatz positiv gegenüber, davon 32 Prozent sehr positiv und 41 Prozent eher positiv. Erneut sind es die Jüngsten, die mit 85 Prozent die höchste Zustimmungsrate verzeichnen.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger unterstrich in diesem Zusammenhang die strategische Bedeutung einer solchen Kooperation und betonte: „Gemeinsame Beschaffung und gemeinsame Planung sind kein Widerspruch zu unserer Neutralität – sie sind die Basis, damit sich Europa in Zukunft eigenständig verteidigen kann.“