Herbstferien in Wien 2026: Gratis-Öffis und Freizeitspaß zum Nulltarif

Zehn Tage Ferienprogramm, kostenlose Öffis und zahlreiche Erlebnisse, die keinen Cent kosten: Familien können die Herbstferien in Wien abwechslungsreich verbringen, ohne dafür tief in die Geldbörse greifen zu müssen.

Die offiziellen Herbstferien dauern in ganz Österreich von Dienstag, 27. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober 2026. Durch den Nationalfeiertag am 26. Oktober, Allerheiligen am 1. November und den schulfreien 2. November entsteht für viele Familien eine deutlich längere unterrichtsfreie Zeit.

Das Wiener Herbstferienspiel setzt deshalb bereits früher an: Vom 24. Oktober bis 2. November warten in der ganzen Stadt Workshops, Experimente, Naturerlebnisse und Halloween-Veranstaltungen. Das Programm richtet sich überwiegend an Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Viele Angebote sind gratis, andere kosten mit der kostenlosen Kinderaktivcard höchstens sechs Euro.

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Neun Tage gratis mit den Öffis

Schon die Anreise zu den Veranstaltungen kann für Familien deutlich günstiger werden. Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 15. Geburtstag fahren während der Wiener Schulferien sowie an Sonn- und Feiertagen kostenlos im Netz der Wiener Linien.

Dadurch ergibt sich heuer eine beinahe durchgehende Gratisphase: Am 25. Oktober ist Sonntag, der 26. Oktober ist Nationalfeiertag, vom 27. bis 31. Oktober sind Herbstferien und der 1. November fällt auf einen Sonntag und Feiertag. Auch am schulfreien 2. November dürfen Unter-15-Jährige kostenlos fahren.

Damit können Kinder unter 15 Jahren vom 25. Oktober bis einschließlich 2. November 2026 durchgehend gratis mit U-Bahn, Straßenbahn und städtischen Autobussen unterwegs sein. Erwachsene Begleitpersonen benötigen weiterhin ein gültiges Ticket. Zur Sicherheit sollte ein Schüler- oder Altersausweis mitgenommen werden.

Gratis und ohne Anmeldung

Wer kurzfristig nach einer Beschäftigung sucht, findet mehrere Angebote, für die keine Reservierung erforderlich ist. Beim Programm „Herbst.Zeit.Los“ auf dem Robinsonspielplatz in Döbling können Kinder von vier bis 13 Jahren vom 27. bis 30. Oktober täglich zwischen 14 und 18 Uhr bauen, basteln, spielen und forschen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich.

Technisch interessierte Kinder können bei den Maker Kids Days im Happylab Wien vom 27. bis 30. Oktober jeweils zwischen 10 und 13 Uhr unter anderem löten, 3D-drucken, drechseln und Kunststoff recyceln. Das Angebot ist gratis und kann ohne Anmeldung besucht werden.

Am 30. Oktober verwandelt sich die WIENXTRA-Stadtbox in der Donaustadt in einen schaurigen Spielplatz. Beim „Gruseligen Spielenachmittag“ stehen von 14 bis 18 Uhr Brettspiele mit Geistern, Hexen und Magie auf dem Programm. Auch hier sind Eintritt und Teilnahme kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Kreativ wird es außerdem im Wien Museum: Beim offenen Atelier „Alles Kreide“ können Kinder am 24. und 31. Oktober zwischen 11 und 16 Uhr mit Pastell- und Straßenkreide experimentieren. Der Eintritt erfolgt stündlich, die Teilnahme ist gratis.

Sicherheitsfest am Rathausplatz

Bereits am 25. und 26. Oktober findet auf dem Wiener Rathausplatz das Wiener Sicherheitsfest statt. Feuerwehr, Polizei, Rettungsorganisationen und weitere Einsatzkräfte präsentieren Fahrzeuge, Ausrüstung und spektakuläre Vorführungen.

Zu den Attraktionen gehört auch ein Notarzthubschrauber, der aus nächster Nähe besichtigt werden kann. Hinzu kommen Mitmachstationen, Vorführungen von Einsatz- und Rettungshunden sowie ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Das Fest läuft an beiden Tagen von 9 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kostenlose Abenteuer in der Natur

Unter dem Titel „Naturforschen als Erlebnis“ werden vom 27. bis 30. Oktober kostenlose Entdeckungstouren angeboten. Die Ausflüge führen unter anderem in den Prater, zum Wasserpark, auf die Steinhofgründe und auf die Donauinsel.

Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren suchen nach Biberspuren, beobachten Wasservögel und erforschen den herbstlichen Wald. Die Veranstaltungen dauern jeweils von 10 bis 13 Uhr. Eine Begleitperson und eine vorherige Anmeldung sind erforderlich. Wetterfeste Kleidung, feste Schuhe und ein Getränk sollten mitgenommen werden.

KinderKunstFest zum Nulltarif

Ein weiteres großes Ferienhighlight ist das KinderKunstFest vom 24. Oktober bis 1. November. Wiener Museen, Ateliers und Kulturinstitutionen öffnen ihre Türen und bieten zahlreiche Workshops, Führungen und Rätselrallyes an.

Beteiligt sind unter anderem das Naturhistorische Museum, das Weltmuseum Wien, die Kunsthalle Wien, das Haus der Geschichte Österreich, das Dom Museum, das Josephinum und die Heidi Horten Collection. Alle Veranstaltungen des Festivals sind für Kinder kostenlos.

Experimentieren und Demokratie erleben

Unter dem Motto „Be a Star – Erlebe Chemie“ können Kinder vom 27. bis 29. Oktober am TGM in der Brigittenau experimentieren. Zum Programm gehören unter anderem ein Umweltkrimi, Elektromotoren, 3D-Druck sowie die Herstellung von Slime aus Kartoffel- und Maisstärke. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Auch das Parlament beteiligt sich am Ferienprogramm. Vom 27. bis 31. Oktober werden kostenlose Familienführungen und Rätselangebote veranstaltet, die Kindern die Arbeit des Hauses und demokratische Prozesse spielerisch näherbringen. Auch dafür müssen Plätze vorab reserviert werden.

Im Wien Museum wartet vom 27. bis 29. Oktober zudem das Halloween-Programm „Halloween und der Besuch aus dem All“. Bei der interaktiven Tour lernen vermeintliche Außerirdische gemeinsam mit den Kindern die Bräuche rund um Halloween kennen. Die Teilnahme ist gratis, aber nur nach Anmeldung möglich.

Schlechtwetter muss nichts kosten

Sollte das Wetter nicht mitspielen, bietet sich die Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ im Wien Museum am Karlsplatz an. Der Eintritt ist für Kinder und Erwachsene kostenlos und es wird kein Ticket benötigt. Bei starkem Andrang können allerdings Wartezeiten entstehen.

Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren an sämtlichen Standorten des Wien Museums freien Eintritt. Erwachsene müssen bei einzelnen Standorten und Sonderausstellungen bezahlen.

Eine weitere günstige Alternative sind die Büchereien Wien. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre ist die Büchereikarte kostenlos. Neben Büchern können vielerorts auch Hörspiele, Tonies, Filme und Konsolenspiele ausgeborgt werden. Einige Standorte bieten zusätzlich Lesungen, Bilderbuchkino und Workshops an.

Kinderaktivcard für alle Familien

Die Kinderaktivcard kann kostenlos beantragt oder über die Kinderaktiv-App digital aktiviert werden. Sie gilt für Familien mit Kindern bis 13 Jahre und ermöglicht bei zahlreichen Veranstaltungen freien oder ermäßigten Eintritt. Auf einer Karte können ein oder mehrere Kinder und grundsätzlich bis zu zwei Erwachsene eingetragen werden.

Eine österreichische Staatsbürgerschaft ist dafür nicht erforderlich. Die Karte richtet sich sowohl an Familien, die in Wien wohnen, als auch an jene, die mit ihren Kindern regelmäßig etwas in der Stadt unternehmen möchten.

Vor dem Aufbruch prüfen

Bei kostenlosen Ferienangeboten lohnt es sich, rasch zu handeln. Einzelne Workshops sind bereits ausgebucht, bei anderen sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Familien sollten deshalb vor dem Besuch kontrollieren, ob eine Anmeldung, eine Begleitperson oder eine Kinderaktivcard erforderlich ist.

Nicht jedes Ferienspiel ist zugleich eine Kinderbetreuung. Wo eine Begleitperson vorgeschrieben ist, bleiben die Eltern oder andere Erwachsene während der gesamten Veranstaltung verantwortlich. Wer spontan bleiben möchte, sollte sich daher vor allem an die ausdrücklich als kostenlos und ohne Anmeldung gekennzeichneten Angebote halten.