„Mich kann keiner beklauen“: Rapper hat seinen 250.000-Euro-Porsche wieder

Ein gestohlener Porsche im Wert von 250.000 Euro, ein öffentlicher Aufruf und die Rap-Community dreht den Fall in Rekordzeit.

Der deutsche Rapper Kolja Goldstein hat seinen gestohlenen Luxus-Sportwagen nach nur fünf Tagen zurückbekommen.

Am 16. Oktober wurde der Porsche 911 GT3 des 34-Jährigen in Essen entwendet. Der Wagen hat einen Wert von rund 250.000 Euro. Nachdem Goldstein einen öffentlichen Aufruf gestartet hatte, tauchte das Fahrzeug bereits einen Tag später wieder auf – in einer Tiefgarage, wo es entdeckt wurde.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Klare Ansage

Einem Fan wird zugeschrieben, den entscheidenden Hinweis auf den Standort geliefert zu haben. Beim Auffinden des marineblauen Porsches war Deniz Oezkan beteiligt, ein in der Deutschrapszene bekannter Manager. Auf einem FaceTime-Screenshot, den Goldstein selbst über Instagram veröffentlichte, ist das Fahrzeug in der Tiefgarage zu erkennen.

Zuvor hatte der Rapper in seiner Instagram-Story unmissverständlich klargestellt: „Mich kann keiner beklauen.“ Eine wesentliche Rolle bei der Aufklärung des Falls spielte die Rap-Community, die sich rasch mobilisierte.

Ob sich aus dem Zustand des Fahrzeugs Hinweise auf die Täterschaft ableiten lassen, ist derzeit noch offen.