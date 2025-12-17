China-Gigant übernimmt MediaMarkt – Was Kunden nun erwartet

Chinesischer Tech-Riese JD.com übernimmt MediaMarkt-Mutter Ceconomy und plant den Börsenrückzug. Der neue Mehrheitseigentümer verspricht Wachstumsschub.

Die Elektronik-Handelsholding Ceconomy setzt auf weiteres Wachstum unter dem neuen Mehrheitseigentümer JD.com. Der chinesische Technologiekonzern hat bereits 85,2 Prozent der Anteile an dem Düsseldorfer Unternehmen erworben und plant, Ceconomy von der Börse zu nehmen. Der finale Abschluss der Übernahme wird für das kommende Jahr erwartet.

Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner sieht in der neuen Partnerschaft erhebliche Vorteile: “Mit JD.com als unserem Partner können wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen.” Der Manager betonte zudem den Zugang zu fortschrittlichen Technologien, Einzelhandels-Expertise und herausragenden Lieferketten. Für den chinesischen Konzern bedeutet die Übernahme eine Erweiterung seiner europäischen Präsenz mit über 1000 Filialen und bedeutenden Online-Plattformen – ein strategischer Vorteil im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Alibaba und Amazon.

⇢ Nach Verbrenner-Aus vom Aus: 2026 entscheidet über Europas industrielles Überleben



Positive Geschäftszahlen

Für das Geschäftsjahr 2025/26 prognostiziert die Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn einen moderaten Anstieg des währungsbereinigten Gesamtumsatzes, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Ceconomy sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn zulegen. Die Erlöse stiegen um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro, wobei das Online-Geschäft mit einem Plus von 13,3 Prozent besonders stark wuchs.

Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 72 Millionen auf 378 Millionen Euro. Ceconomy-Chef Deissner zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden: “Dieses Jahr macht uns stolz.”

Österreich-Geschäft

In Österreich verzeichnete MediaMarkt mit seinen 56 Standorten und dem Online-Geschäft im Geschäftsjahr 2024/25 ein leichtes Umsatzplus von 0,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Jan Niclas Brandt, Leiter von MediaMarkt Österreich und Schweiz, erklärte gegenüber der APA: “Trotz gedämpfter Konsumstimmung und einer anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage ist es uns gelungen, den Umsatz stabil zu halten und Ergebniswachstum zu erzielen.”

Das Unternehmen habe seine Marktführerschaft in Österreich behauptet und wichtige strategische Initiativen im Service- und Online-Bereich vorangetrieben. Die Belegschaft von MediaMarkt Österreich schrumpfte leicht von 2447 auf 2405 Mitarbeiter zum Ende des Geschäftsjahres.

Die Ceconomy-Gruppe strebt eine deutliche Steigerung der Profitabilität an und peilt einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von rund 500 Millionen Euro an – nach 378 Millionen Euro im Vorjahr.

Im Rahmen der Übernahme hatte JD.com den Ceconomy-Aktionären 4,60 Euro je Stammaktie in bar geboten, was einer Gesamtbewertung des Unternehmens von gut 2,2 Milliarden Euro entspricht.