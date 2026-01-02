Silvester-Drama: 77-Jähriger schießt sich selbst ins Bein

Ein 77-jähriger Wiener aus Wien-Floridsdorf zögerte trotz Schussverletzung am Bein einen ganzen Tag, bevor er medizinische Hilfe anforderte. Der Vorfall ereignete sich in der Silvesternacht, als der Senior gegen 11:45 Uhr in seiner Wohnung eine Waffe handhabte und sich dabei versehentlich in das linke Bein schoss. Die Wunde versorgte er zunächst eigenständig, ohne professionelle Hilfe zu suchen. Erst am Folgetag entschied er sich, den Notruf zu wählen.

Falsche Erklärung

Dem Rettungspersonal gegenüber behauptete der Mann, seine Verletzung stamme von einem Feuerwerkskörper, der ihn getroffen habe, während er das Silvesterfeuerwerk vor seinem Wohnhaus beobachtete. Diese Geschichte erwies sich im Krankenhaus jedoch als unglaubwürdig, da die Art der Wunde nicht zu einem Böllerschaden passte. Das medizinische Personal alarmierte daraufhin die Behörden.

Illegale Waffen

Ermittler des Wiener Landeskriminalamts nahmen den Fall auf und führten eine Durchsuchung der Wohnung des Seniors durch. Bei dieser Maßnahme entdeckten die Beamten zwei nicht registrierte Schusswaffen, die umgehend sichergestellt wurden. Gegen den 77-Jährigen wurde eine Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet.

Die Unstimmigkeit zwischen der Verletzungsart und der Schilderung des Patienten hatte im Krankenhaus Verdacht erregt, was zur Einschaltung der Polizei führte.