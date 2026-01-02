Mitternachts-Drama in Wien: Flammen schießen aus Fenstern

Mitten in der Nacht schlugen Flammen aus den Fenstern einer Wiener Wohnung. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres – die Brandursache bleibt rätselhaft.

In der Nacht loderten Flammen aus zwei Fenstern einer Wohnung in der Lerchenfelder Straße in Wien-Josefstadt. Die Feuerwehr rückte kurz nach Mitternacht zum Einsatzort aus, wo bereits zwei Fenster der im zweiten Stock gelegenen Brandwohnung zerstört waren und die Flammen nach außen schlugen.

Die Einsatzkräfte reagierten umgehend mit dem Verlegen mehrerer Löschleitungen und sorgten gleichzeitig für eine ausreichende Belüftung des Stiegenhauses. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohneinheiten verhindert werden.

Erfolgreiche Evakuierung

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Auch unter den Hausbewohnern gab es keine Verletzten. Die Nachbarn verließen ihre Wohnungen teils selbständig, teils wurden sie von der Feuerwehr bei der Evakuierung unterstützt.

Nach rund zwei Stunden konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch ungeklärt und wird derzeit untersucht, so die Auskunft der Feuerwehr am Freitag.