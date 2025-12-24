KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Brandvorfall

Lebensretter an Heiligabend: Nachbar hört Rauchmelder und verhindert Tragödie

Lebensretter an Heiligabend: Nachbar hört Rauchmelder und verhindert Tragödie
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit | 24. Dezember 2025

Ein aufmerksamer Nachbar wurde in der Nacht vor Heiligabend zum Lebensretter. Der Rauchmelder alarmierte, während die Flammen eine Wohnung in Innerkrems verwüsteten.

In der Nacht zum Heiligabend kam es in einer Mehrparteienhausanlage in Innerkrems im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach am 24. Dezember 2025 gegen 00:45 Uhr aus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, eine Evakuierung benachbarter Wohnungen war nicht notwendig.

Ein aufmerksamer Nachbar reagierte auf den Alarm eines Rauchmelders. Als er bei seiner Nachschau Rauch aus der betroffenen Wohnung bemerkte, alarmierte er sofort die Einsatzkräfte.

⇢ Flammen-Drama in Favoriten: Bewohner an Fenstern gefangen

Schneller Feuerwehreinsatz

Insgesamt rückten vier Feuerwehren mit 70 Kräften an. Die Feuerwehren Eisentratten, Kremsbrücke/Innerkrems, Leoben und Gmünd brachten die Flammen zügig unter Kontrolle und verhinderten dadurch eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Der Brand verursachte erheblichen Sachschaden an der Wohnung. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Die Ursache des Feuers ist ebenfalls noch ungeklärt.

⇢ Flammen-Falle in Favoriten: 9 Menschen aus Rauchhaus gerettet

Die Untersuchungen zum genauen Hergang des Brandes dauern weiterhin an.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Raubüberfall
Grazer Senior mit Perücke knackt Bankschließfächer – Polizei bittet um Hinweise
| Brandvorfall
Lebensretter an Heiligabend: Nachbar hört Rauchmelder und verhindert Tragödie
| Getränkevergleich
Kalorienfalle oder Genuss? Die Cola-Wahrheit im Check
| Unglück
Explosion am Nachthimmel: Libyens Armeechef nach Geheimgesprächen abgestürzt
| Kriegsfinanzierung
90 Milliarden für Kiew: „Geld sehen wir nie wieder“
MEHR AKTUELLE NEWS