Lebensretter an Heiligabend: Nachbar hört Rauchmelder und verhindert Tragödie

Ein aufmerksamer Nachbar wurde in der Nacht vor Heiligabend zum Lebensretter. Der Rauchmelder alarmierte, während die Flammen eine Wohnung in Innerkrems verwüsteten.

In der Nacht zum Heiligabend kam es in einer Mehrparteienhausanlage in Innerkrems im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer brach am 24. Dezember 2025 gegen 00:45 Uhr aus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, eine Evakuierung benachbarter Wohnungen war nicht notwendig.

Ein aufmerksamer Nachbar reagierte auf den Alarm eines Rauchmelders. Als er bei seiner Nachschau Rauch aus der betroffenen Wohnung bemerkte, alarmierte er sofort die Einsatzkräfte.

Schneller Feuerwehreinsatz

Insgesamt rückten vier Feuerwehren mit 70 Kräften an. Die Feuerwehren Eisentratten, Kremsbrücke/Innerkrems, Leoben und Gmünd brachten die Flammen zügig unter Kontrolle und verhinderten dadurch eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Der Brand verursachte erheblichen Sachschaden an der Wohnung. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Die Ursache des Feuers ist ebenfalls noch ungeklärt.

Die Untersuchungen zum genauen Hergang des Brandes dauern weiterhin an.