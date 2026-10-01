Kroatien trotzt dem europäischen Trend – und das mit bemerkenswerten Zahlen, die das Land in der EU-Rangliste weit nach vorne katapultieren.

Im August blieb die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union weitgehend stabil – Kroatien hingegen stach aus dem Gesamtbild deutlich hervor. Während die Arbeitslosenquote in der Eurozone bei 6,4 Prozent und jene für die gesamte EU bei 6,1 Prozent lag, verzeichnete Kroatien lediglich 4,3 Prozent. Das geht aus aktuellen Daten des europäischen Statistikamts Eurostat hervor.

Insgesamt waren im August rund 13,6 Millionen Menschen in der EU ohne Beschäftigung, davon 11,36 Millionen allein in der Eurozone. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl der Arbeitslosen in der EU um 12.000, in der Eurozone um 26.000. Kroatien entwickelte sich dabei gegen den Trend: Im Jahresvergleich sank die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte – ein Rückgang, der das Land klar von vielen anderen EU-Staaten abhebt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ländervergleich EU

Im Ländervergleich führte Tschechien die Rangliste mit der niedrigsten Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent an. Am anderen Ende der Skala lagen Finnland mit 10,3 Prozent und Spanien mit 10 Prozent. Kroatien positionierte sich mit seinem Wert deutlich im unteren Bereich des europäischen Feldes.

Jugendarbeitslosigkeit

Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit liefert Eurostat ein differenziertes Bild: In der Eurozone lag die Quote im August bei 15 Prozent. Innerhalb der EU veränderte sich die Zahl arbeitsloser Jugendlicher im Jahresvergleich um 19.000. Besonders auffällig war Estland mit einer Jugendarbeitslosenquote von 28,4 Prozent – dem höchsten Wert im EU-Vergleich.