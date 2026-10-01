Kein Fleisch – warum Millionen umdenken

Fleischlos essen ist kein Trend – es ist eine Haltung mit Geschichte, die weltweit Millionen Menschen verbindet.

Jedes Jahr am 1. Oktober rückt der Welttag des Vegetarismus eine Ernährungsweise in den Mittelpunkt, die weit älter ist als das moderne Gesundheitsbewusstsein – und deren Beweggründe kaum unterschiedlicher sein könnten.

Vegetarismus ist keine Erscheinung unserer Zeit. Bereits in der Antike entwickelten verschiedene Kulturen Philosophien, die auf Gewaltlosigkeit gegenüber Tieren gründeten. Als selbständige gesellschaftliche Bewegung formierte sich der Vegetarismus jedoch erst im 19. Jahrhundert – vornehmlich in Europa und Nordamerika.

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Indiens Sonderstellung

Indien nimmt dabei eine besondere Rolle ein: Dort blickt die fleischlose Ernährung auf eine jahrtausendealte Tradition zurück, die tief in religiösen und kulturellen Überzeugungen verwurzelt ist. Unter dem Begriff Vegetarismus versammeln sich heute mehrere Ernährungsformen. Lakto-Ovo-Vegetarier verzichten auf Fleisch und Fisch, nehmen aber Milchprodukte und Eier zu sich. Lakto-Vegetarier gehen einen Schritt weiter und schließen auch Eier aus. Veganer wiederum meiden sämtliche Produkte tierischen Ursprungs – von der Milch bis zum Honig.

Vielfältige Beweggründe

Die Gründe, die Menschen zu einer fleischlosen Ernährung bewegen, sind ebenso vielfältig wie die Ernährungsweisen selbst. Persönliche Überzeugungen, gesundheitliche Vorteile und ökologische Überlegungen spielen dabei eine Rolle. Gerade die Auseinandersetzung mit den Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion gewinnt zunehmend an Gewicht – und verändert, wie viele Menschen über ihren Speiseplan nachdenken.

Kulinarisch bietet vegetarische Ernährung eine beachtliche Bandbreite: Bohnen, Linsen, Reis, Nüsse und Tofu zählen zu den zentralen Zutaten einer Küche, die längst über den Ruf des Entbehrlichen hinausgewachsen ist.

Dass immer mehr Restaurants und Lebensmittelgeschäfte vegetarische und vegane Optionen anbieten, spiegelt wider, wie selbstverständlich diese Ernährungsweise im Alltag angekommen ist.