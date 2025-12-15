Flammen-Falle in Favoriten: 9 Menschen aus Rauchhaus gerettet

Flammen in Favoriten: Als das Feuer in der Neilreichgasse ausbricht, sind neun Menschen gefangen. Für einen 17-Jährigen endet der Großeinsatz im Krankenhaus.

Am Montagvormittag wurde ein 17-Jähriger bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten leicht verletzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr in die Neilreichgasse gerufen. Mit 14 Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an, während die Berufsrettung mit ihrer Sondereinsatzgruppe die Betreuung der evakuierten Personen übernahm.

Insgesamt mussten neun Hausbewohner von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden. Ein Feuerwehrsprecher erklärte, dass die Rettung teils über Leitern und teils durch Atemschutztrupps über das Stiegenhaus erfolgte. Anschließend wurden die geretteten Personen der Rettung übergeben.

Dramatische Rettung

Die Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, konnten sich laut Feuerwehrsprecher selbständig in Sicherheit bringen. Allerdings breitete sich der Rauch im Stiegenhaus so stark aus, dass anderen Hausbewohnern der Fluchtweg abgeschnitten wurde. Der Sprecher betonte, dass neben der Menschenrettung auch der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der verletzte Jugendliche erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung sowie leichte Brandwunden an den Händen.

Wie die Wiener Berufsrettung auf APA-Anfrage mitteilte, wurde der 17-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.