Plötzlich blieb sein Platz leer: Koch findet Stammgast dem Tod nahe

Ein leerer Platz im Restaurant alarmierte den Koch. Seine Sorge um den vermissten Stammgast führte zu einer dramatischen Entdeckung – und einer besonderen Freundschaft.

Als ein Stammgast plötzlich nicht mehr erschien, begab sich der Küchenchef des Restaurants auf die Suche nach ihm. Charlie Hicks, 78 Jahre alt, war seit einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil des Shrimp Basket in Pensacola (Florida). Zweimal täglich – mittags und abends – besuchte er das Lokal, wo das Personal seine kulinarischen Vorlieben genau kannte. Küchenchef Donell Stallworth konnte sich auf die Pünktlichkeit des Seniors verlassen. Doch als Hicks eines Tages ausblieb, löste dies Besorgnis beim gesamten Team aus.

“Herr Hicks fehlt keinen Tag”, erklärte Stallworth im Gespräch mit CBS News. “Normalerweise öffnen wir die Türen, und Herr Hicks steht bereits da, um uns zu begrüßen.” Bis September verlief alles nach gewohntem Muster, dann jedoch blieb der Gast mehrere Tage fern und verzichtete auf seine übliche Portion Gumbo-Eintopf mit Crackern. “In diesem Moment wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war”, erinnerte sich der Koch.

⇢ Skikrise: Deutsche Mittelschicht streicht Österreich-Urlaub

Lebensrettende Suche

Seine Beunruhigung war so groß, dass Stallworth während seiner Arbeitszeit zur Wohnung des Seniors fuhr, um nach dem Rechten zu sehen. Als er an die Tür klopfte, erhielt er zunächst keine Antwort: “Gerade als ich mich umdrehen wollte, vernahm ich ein Geräusch, eine Stimme, so etwas wie ‘Hilfe'”, schilderte Stallworth. “Daraufhin öffnete ich die Tür. Er lag am Boden, und ich konnte seinen Zustand nicht einschätzen.”

Der Kontrollbesuch des Restaurantmitarbeiters erwies sich als lebensrettend. Der 78-Jährige hatte bereits mehrere Tage hilflos am Boden seiner Wohnung gelegen, litt unter starker Dehydrierung und hatte zwei gebrochene Rippen. Nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus sorgte das Restaurant dafür, dass ihm sein geliebter Gumbo-Eintopf regelmäßig ans Krankenbett geliefert wurde.

⇢ Das sind die besten Reiseziele für 2026

Neue Nachbarschaft

Nach seiner Genesung half das Restaurantteam dem Stammgast, eine neue Wohnung direkt neben dem Shrimp Basket zu finden, um ihn besser unterstützen zu können. Die Mitarbeiter packten auch bei der Einrichtung mit an und besorgten Küchenausstattung für ihn. Ein Vierteljahr später konnte Hicks wieder persönlich im Shrimp Basket erscheinen und seine Lieblingsspeisen genießen.

Im Interview mit CBS News betonte der Stammgast, dass er “eine besondere Verbindung” zu den Angestellten seines bevorzugten Restaurants aufgebaut habe. Auch für das Restaurantteam ist die neue Wohnsituation des Seniors ein Grund zur Freude.

Laut Küchenchef Stallworth sei dies “die bestmögliche Entwicklung”.