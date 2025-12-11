Skikrise: Deutsche Mittelschicht streicht Österreich-Urlaub

Österreichs Hoteliers spüren die Krise: Deutsche Stammgäste bleiben aus, während neue Urlaubergruppen zwar die Betten füllen, aber weniger ausgeben.

Die österreichische Hotellerie verzeichnet zwar solide Buchungszahlen, muss jedoch einen signifikanten Rückgang bei deutschen Stammgästen verkraften. Diese Entwicklung beobachtet Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) und selbst Hotelier in Obertauern. „Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Die Leute sind verunsichert. Es werden viele freigestellt, und das greift jetzt bis ins mittlere Management hinein. Das sind die, die sich einen Winterurlaub auch in der teuren Zeit über Weihnachten und Silvester leisten können“, erklärt Veit. Der ÖHV-Präsident verweist zudem auf das hohe Preisniveau in Österreich als weiteren Faktor. Mit Destinationen, die von niedrigeren Lohnkosten profitieren, könne man preislich nicht mehr konkurrieren.

Veränderte Gästestruktur

Auf die Gesamtauslastung während der Weihnachtszeit wirkt sich das Ausbleiben deutscher Gäste bislang kaum aus, da andere Besuchergruppen diese Lücke füllen. Allerdings bringen diese neuen Gästestrukturen Herausforderungen mit sich: Die deutlich kurzfristigeren Buchungsentscheidungen erschweren Hotels die verlässliche Kostenkalkulation. Auffällig ist auch ein verändertes Ausgabeverhalten. Während Urlauber für Unterkunft und Skipass nach wie vor bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, zeigen sie sich bei sonstigen Ausgaben zunehmend zurückhaltend.

Klimawandel-Folgen

Diese Entwicklung dürfte sich künftig noch verstärken. Tourismusexperten prognostizieren, dass der Klimawandel das Skifahren zunehmend auf höhere Lagen beschränken wird. Das verfügbare Angebot an schneesicheren Gebieten schrumpft damit kontinuierlich.

Während die Weihnachtsferien vor der Tür stehen und traditionell zahlreiche Wintersportler anlocken, zeichnet sich ein struktureller Wandel in der Branche ab.