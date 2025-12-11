Drama in der Steiermark: Fuchs löst nächtlichen Auto-Absturz in Bach aus

Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) ist am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrzeug in ein Bachbett gestürzt und hat dabei Verletzungen erlitten.

Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer leistete Hilfe, befreite die junge Frau aus dem verunglückten Wagen und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte ins Landeskrankenhaus Weiz transportiert.

Die Bergung des Unfallfahrzeugs übernahmen die Feuerwehren Plenzengreith und Sankt Kathrein am Offenegg.

Fuchs als Unfallursache

Der Unfall ereignete sich gegen 3.55 Uhr auf der L318 in Tulwitzdorf in Fahrtrichtung Passail. Nach eigenen Angaben verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als plötzlich ein Fuchs die Straße überquerte. In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpflock, rutschte über eine angrenzende Wiese und stürzte schließlich in ein Bachbett, wo das Fahrzeug auf der Fahrerseite zum Liegen kam.