Impf-Boom – So viele Österreicher schon geschützt

Österreich erlebt einen Impfboom: Fast eine Million Menschen haben sich bereits gegen Grippe immunisieren lassen – trotz früher Grippewelle bleibt die Schutzmaßnahme sinnvoll.

Fast eine Million Menschen haben sich in Österreich bereits gegen Influenza impfen lassen – deutlich mehr als im Vorjahr. Wie aus den Daten des E-Impfpasses hervorgeht, wurden bis Ende der Vorwoche 997.178 Immunisierungen dokumentiert. Dies entspricht einem Anstieg von rund 180.000 Impfungen im Vergleich zur gesamten vorangegangenen Saison, wie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am Donnerstag mitteilte. Obwohl die Grippewelle in dieser Saison etwa vier Wochen früher eingesetzt hat als gewöhnlich, betonen Experten, dass eine Impfung nach wie vor sinnvoll ist.

Die kostenfreien Impfdosen werden hauptsächlich von niedergelassenen Medizinern verabreicht, bei denen das Vakzin nach Terminabsprache direkt verfügbar ist – ein Gang zur Apotheke ist nicht erforderlich. „Ich kann nur an die Bevölkerung appellieren, das kostenlose Impfangebot zu nutzen – zum eigenen Schutz und zum Schutz des Umfelds”, sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Die Gesundheitskasse rät zudem zu weiteren Präventionsmaßnahmen wie regelmäßigem Lüften von Innenräumen, gründlicher Handhygiene und dem Tragen von Masken in Menschenmengen.

Laufende Grippesaison

Wie die ÖGK in ihrer Aussendung hervorhob, erstreckt sich die Grippesaison üblicherweise bis in den März hinein. Nach der Verabreichung der Impfung dauert es etwa zwei Wochen, bis der Körper einen vollständigen Immunschutz aufgebaut hat. Besonders für Risikogruppen, Senioren ab 60 Jahren und Kinder wird die Immunisierung weiterhin empfohlen.

Für Kinder ab zwei Jahren steht vielerorts eine besonders anwendungsfreundliche Variante als Nasenspray zur Verfügung.

Corona-Impfzahlen

Im Vergleich zu den knapp eine Million verzeichneten Influenza-Impfungen wurden deutlich weniger Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 registriert – genau 349.357. Laut österreichischem Impfplan wird die Corona-Schutzimpfung allen Personen ab zwölf Jahren empfohlen, die ihr Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf reduzieren möchten.

