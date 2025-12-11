Schweizer Bergdorf hütet Geheimnis hinter Wham!s Weihnachtshit

Hinter dem Weihnachtshit “Last Christmas” verbirgt sich eine unerwartete Schweizer Geschichte. Das verschneite Bergdorf Saas-Fee wurde durch Zufall zur Kulisse des Musikvideo-Klassikers.

Der Weihnachtsklassiker “Last Christmas” von Wham! begleitet uns seit 1984 durch die Festtage – unvermeidlich und allgegenwärtig. Der sentimentale Hit über eine vergangene Liebesbeziehung zählt auch nach vier Jahrzehnten zu den meistgespielten Weihnachtsliedern weltweit und verzeichnet auf YouTube bereits über eine Milliarde Aufrufe.

Das im Video gezeigte alpine Winteridyll ist tatsächlich die Felskinn-Gondelbahn im Schweizer Skiort Saas-Fee, die durch den Clip internationale Bekanntheit erlangte. Die im Video zu sehende Berghütte ist das Chalet Schiechten am Ortsrand. Da dieses jedoch keinen Kamin besaß, wurden die gemütlichen Innenaufnahmen im geräumigeren Kurs- und Kulturzentrum Steinmatte gedreht, wie Beat Anthamatten, damaliger Direktor des Grand-Hotels Walliserhof, gegenüber dem “Blick” verriet.

Unerwarteter Drehort

Ein eindeutiger Hinweis auf den Drehort erscheint nach 54 Sekunden im Video, wenn George Michael und Andrew Ridgeley mit ihrer Weihnachtsgesellschaft eine Gondel besteigen, die deutlich mit “Saas-Fee” beschriftet ist. Die Erinnerungen an die Dreharbeiten vor fast vier Jahrzehnten sind im Ort noch lebendig. Eine beliebte Anekdote berichtet, wie die unzureichend gekleideten Bandmitglieder und Crewangehörigen für die winterlichen Szenen komplett neu ausgestattet werden mussten.

Bergführer Beat Supersaxo erklärt: “Für mich ist ‘Last Christmas’ eines der schönsten Weihnachtslieder und das natürlich vor allem, weil ich das mit Saas-Fee verbinde.”

Michaels Vermächtnis

Der heutige amerikanische Besitzer des Chalet Schiechten steht dem anhaltenden Interesse an seinem Anwesen offenbar skeptisch gegenüber. Ein “Privat”-Schild untersagt den Zugang zur Zufahrtsstraße des Hauses. Die Dorfgemeinschaft bewahrt hingegen ein ehrendes Andenken an den 2016 verstorbenen George Michael.

Nach seinem Tod errichteten die Einwohner einen Weihnachtsbaum, an dem persönliche Erinnerungsstücke angebracht werden konnten. Das Hotelzimmer, in dem der Sänger während der Dreharbeiten logierte, trägt heute seinen Namen.

Ursprünglich war Saas-Fee gar nicht als Drehort vorgesehen. Die Aufnahmen sollten eigentlich in Bern stattfinden, wo jedoch zu diesem Zeitpunkt kein Schnee lag.

Kurzerhand verlegte man die Produktion nach Saas-Fee – ein Umstand, mit dem der Ort bis heute touristisch wirbt.