“Purer Rassismus”: SPÖ-Schüler attackieren Regierung wegen Kopftuchverbot

Während die Regierung das Kopftuchverbot als Schutzmaßnahme verteidigt, warnt die Aktion kritischer Schüler_innen vor Stigmatisierung und Freiheitsverlust für muslimische Mädchen.

Das von der Regierung mit FPÖ-Unterstützung beschlossene Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14 Jahre stößt auf entschiedenen Widerstand. Die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS), eine der SPÖ nahestehende Organisation, warnt vor den Folgen eines solchen Verbots. Nach Ansicht der Schülervertreter greift die Maßnahme massiv in die individuelle Freiheit ein und trifft gezielt muslimische Mädchen. Die AKS befürchtet, dass bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten dadurch nicht abgebaut, sondern vielmehr verstärkt werden könnten und betroffene Jugendliche einer zusätzlichen Stigmatisierung ausgesetzt würden.

Die Bundesvorsitzende der AKS, Ello Wachter, stellt die grundsätzliche Frage nach dem Verständnis von Schutz in der Politik: “Ist das Verbot von einem religiösen Symbol wirklich, was unsere Politik unter Schutz versteht? Echter Schutz bedeutet unsere Demokratie zu verteidigen, mit allem, was sie ausmacht. Dazu gehören Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und das Recht auf Selbstbestimmung.”

Während das Kopftuchverbot häufig als gleichstellungsfördernde Maßnahme dargestellt wird, sieht die AKS darin das genaue Gegenteil verwirklicht. Die Schülerorganisation kritisiert, dass jungen Frauen dadurch die selbständige Entscheidung über ihr Erscheinungsbild und ihre religiöse Ausdrucksform genommen werde. In einer Aussendung betonen die SPÖ-nahen Schülervertreter: “Für die AKS ist klar: Emanzipation kann niemals durch Zwang entstehen. Schule soll ein Raum sein, indem die Vielfalt respektiert wird und junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, nicht Ort der Kontrolle und Bevormundung.”

Scharfe Kritik

Besonders scharf fällt die Kritik der AKS-Antirassismussprecherin Estelya Öz aus, die das Verbot als “puren Rassismus” bezeichnet: “In Österreich, in einem demokratischem Land, wo eigentlich die Religionsfreiheit gilt, lässt die menschliche Toleranz nach. Es muss endlich mit den marginalisierten Gruppen gesprochen werden und nicht über sie.”

Die aktuelle Debatte offenbare zudem ein grundlegendes Problem: Politische Akteure instrumentalisierten kulturelle und religiöse Symbole, anstatt sich mit den tatsächlichen Herausforderungen im Bildungssystem auseinanderzusetzen. Während die Diskussion um Verbote kreise, blieben wesentliche Probleme ungelöst – darunter strukturelle Benachteiligung, Chancenungleichheit, der Mangel an Schulpsychologen sowie der wachsende Leistungsdruck im Schulalltag. Diese Faktoren seien für den Bildungserfolg und das Wohlbefinden der Schülerinnen weitaus bedeutsamer als Kleidervorschriften.

Falsche Prioritäten

Aus Sicht der AKS führt ein Kopftuchverbot daher in die falsche Richtung und würde gesellschaftliche Spaltungen vertiefen statt Lösungen zu bieten.

“Schule braucht Unterstützung, Ressourcen und echte Gleichstellung, keine Symbolpolitik auf Kosten jener, die ohnehin bereits mit Vorurteilen konfrontiert sind.”