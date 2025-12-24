Grazer Senior mit Perücke knackt Bankschließfächer – Polizei bittet um Hinweise

Mit grauer Perücke und steirischem Dialekt überfiel ein Senior eine Grazer Bankfiliale. Nach einem Gespräch über Schließfächer zückte er plötzlich eine Waffe.

Ein älterer Mann überfiel am Dienstagnachmittag eine Bankfiliale in der Zinzendorfgasse in Graz. Laut Landespolizeidirektion Steiermark betrat der zwischen 60 und 65 Jahre alte Täter gegen 15 Uhr die Räumlichkeiten der Raiffeisenbank. Zunächst erkundigte er sich nach einem Termin bezüglich eines Schließfachs.

Als ihn ein Mitarbeiter daraufhin in ein Büro führte und ihm ein Bankschließfach präsentierte, zog der Mann eine Waffe und bedrohte den Angestellten. Der Unbekannte brach mehrere Schließfächer auf, wies den Bankmitarbeiter an, sich nicht zu bewegen, und verließ anschließend fluchtartig das Gebäude. Der Bankangestellte blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Erfolglose Fahndung

Die sofort nach Eingang der Anzeige eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Da der Tatverdächtige von Überwachungskameras erfasst wurde, sucht die Polizei nun mit einer Personenbeschreibung nach Zeugenhinweisen.

Der Gesuchte ist etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, hat eine normale Statur und möglicherweise O-Beine. Er trug während der Tat vermutlich eine graue Perücke sowie einen grauen Oberlippenbart, sprach mit steirischem Dialekt und führte einen schwarzen Einkaufstrolley sowie eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/603333 entgegen.