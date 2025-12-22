Bewaffneter Banküberfall: Komplize wartet im Fluchtauto – Duo auf der Flucht

Mit gezückter Waffe stürmte ein Unbekannter in die Bankfiliale Deutsch-Jahrndorf. Nach der erzwungenen Geldübergabe wartete bereits sein Komplize im Fluchtfahrzeug.

Am Montagmittag löste ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Deutsch-Jahrndorf im Bezirk Neusiedl am See einen großangelegten Polizeieinsatz aus. Kurz vor 12 Uhr mittags drang ein bislang nicht identifizierter Mann in das Bankgebäude ein und setzte eine Waffe ein, um das Personal zu bedrohen. Nachdem er die Herausgabe von Bargeld erzwungen hatte, flüchtete der Täter vom Tatort.

Flucht im Fahrzeug

Ein Komplize wartete bereits in einem Fahrzeug, mit dem beide in unbekannte Richtung davonfuhren. Laut Polizeiangaben kamen bei dem Überfall keine Personen zu Schaden. Wie hoch die erbeutete Summe ist, steht gegenwärtig noch nicht fest.

Die Exekutive hat umgehend eine Alarmfahndung eingeleitet, die momentan mit Hochdruck fortgeführt wird.

