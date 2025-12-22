Diese Kulturtipps machen die Weihnachtsferien in NÖ zum Erlebnis!

Während andere Regionen in den Winterschlaf fallen, erwacht Niederösterreichs Kulturszene erst richtig zum Leben – mit einem Feuerwerk an Erlebnissen für die ganze Familie.

Niederösterreichs Kulturlandschaft präsentiert sich auch während der Weihnachtsferien von ihrer vielfältigen Seite. Mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen in Museen, Theatern, Kinos und Kulturzentren bietet das Bundesland Programmpunkte, die nicht nur unterhalten, sondern auch Wissenshorizonte erweitern, kreative Potenziale fördern und die Fantasie der jüngsten Besucher anregen. Der Jahreswechsel wird so für Familien zu einer Zeit voller kultureller Entdeckungen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont die Bedeutung dieser Angebote: „Unsere niederösterreichischen Kultureinrichtungen sorgen mit ihren umfangreichen Angeboten speziell in der Weihnachtszeit dafür, dass Kindern ein Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht wird, wo sie mit ihren Persönlichkeiten, Interessen und Bedürfnissen gesehen und gefördert werden. Damit legen wir den Grundstein für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Vielfältige Ausstellungen

Die Ausstellungshäuser des Landes haben ihr Programm auf Familien zugeschnitten. In Baden lädt das Arnulf Rainer Museum am 3. Jänner zum Mal-Labor Kids, während das KinderKunstLabor in St. Pölten zwischen dem 27. und 30. Dezember sowie am 2., 3. und 6. Jänner mit der Ausstellung „Schattenfänger“ interaktive Rundgänge anbietet. Die Kremser Kulturinstitutionen – Kunsthalle, Landesgalerie und Karikaturmuseum – veranstalten am 27. und 28. Dezember sowie am 4. Jänner spezielle Familienführungen. Eine besondere Entdeckungsreise durch das Welterbe Wachau können Kinder am 27. Dezember mit der Kunstpiratin Pia erleben.

Weitere kreative Angebote finden sich im Museum Gugging, das am 4. Jänner seine Werkstatt für Kunstinteressierte jeden Alters öffnet. Das Museum Niederösterreich in St. Pölten bietet am Heiligen Abend Bastelmöglichkeiten und führt am 27. Dezember durch die aktuellen Ausstellungen „Kinder des Krieges“ im Haus der Geschichte und „Tiere der Nacht“ im Haus für Natur. Die beliebten tierisch-spannenden Dienstage, bei denen Kinder die Museumstiere aus nächster Nähe erleben können, finden auch am 30. Dezember und 6. Jänner statt.

Musik und Theater

Naturbegeisterte kommen im Haus der Wildnis in Lunz am See auf ihre Kosten, wo am 24. Dezember eine faszinierende Dokumentation über die Tänze der Paradiesvögel gezeigt wird. Filmfreunde finden im Kino im Kesselhaus am selben Tag drei weihnachtliche Produktionen mit beliebten Figuren wie Pettersson und Findus sowie Pippi Langstrumpf. Musikalisch wird es am 30. Dezember in der Kulturszene Kottingbrunn, wenn Kinderliedermacher Bernhard Fibich sein Mitmachkonzert „Anna hat Geburtstag“ präsentiert.

Das MÖP Mödling verkürzt das Warten aufs Christkind mit fünf Vorstellungen des Kasperl-Stücks „Poldi Platschfuß“ am 24. Dezember. In Klein-Neusiedl begeistert noch bis zum 31. Dezember die Papierfabrik Varieté mit ihrer neunten Eigenproduktion „ausgeFLIPte Weihnachten“.

Für ruhigere Momente zu Hause oder während längerer Autofahrten empfiehlt sich der Kultur4kids-Podcast mit Robert Steiner und Sophie Berger. Die aktuelle Staffel widmet sich Wiener Neustadt, beleuchtet dessen Geschichte und Kultur und gewährt Einblicke hinter die Kulissen zweier Theater. Eine Spezialfolge berichtet zudem von Sophies Erlebnissen beim ersten Kinder-Landesfeiertag.

Sämtliche Episoden sind auf www.kultur4kids.at und gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.