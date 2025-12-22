Wiener Mall: Wenn der Familien-Zoff zubeißt – 7 Polizisten verletzt

Ein zunächst banaler Streit zwischen zwei Frauen in einem Einkaufszentrum in Wien-Brigittenau artete am Sonntagabend in einen massiven Polizeieinsatz aus. Als ein Sicherheitsmitarbeiter der Mall versuchte, die lautstark streitenden Frauen zu trennen, wurde er selbst angegriffen. Die Situation erforderte die Entsendung mehrerer Polizeistreifen zur Unterstützung.

Bei der Aufklärung des Vorfalls gab ein offensichtlich alkoholisierter 44-jähriger Mann aus Litauen an, es handle sich lediglich um eine Meinungsverschiedenheit zwischen seiner 39-jährigen Ehefrau und deren 46-jähriger Schwester. Die Situation verschärfte sich jedoch, als die 39-Jährige versuchte, einem Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen, was zu ihrer vorläufigen Festnahme führte.

Eskalation folgt

Dies löste beim Ehemann einen Wutausbruch aus, der ebenfalls in seiner Festnahme endete. Auch die 46-jährige Schwester mischte sich in die Auseinandersetzung ein und biss einer Polizistin ins Bein. Trotz erheblichen Widerstands konnte auch sie in Gewahrsam genommen werden.

Verletzte Beamte

Der Einsatz forderte insgesamt sieben verletzte Polizeibeamte, die jedoch dienstfähig blieben. Die drei Beschuldigten befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls fortgeführt werden.

Die anfängliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in der Wiener Shoppingmall führte letztendlich zu Verletzungen bei sieben Polizisten und einem Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums.