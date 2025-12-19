Fahndung Bewaffneter Raubüberfall: Tausende Euro aus Supermarkt erbeutet

1 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Mit Schlauchschal maskiert und Faustfeuerwaffe in der Hand erbeutete ein Räuber im burgenländischen Güssing einen vierstelligen Betrag. Die Fahndung läuft.

Ein bewaffneter Räuber überfiel am Donnerstagabend eine Supermarktfiliale in Güssing im Burgenland. Der Vorfall ereignete sich um 19.26 Uhr, als ein maskierter Mann das Geschäft betrat. Sein Gesicht war durch einen schwarzen Schlauchschal verdeckt, sodass nur seine Augen sichtbar blieben.

An der Kasse zückte er eine Faustfeuerwaffe und zwang die Kassiererin, die Geldlade zu öffnen. Der Täter griff selbst in die Kasse und entwendete die Tageseinnahmen – einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß vom Tatort.

Polizeiliche Fahndung

Die Mitarbeiterin verständigte sofort die Polizei, die umgehend eine großangelegte Fahndung einleitete. Trotz umfassender Suchmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Kriminalbeamte sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen laufen mit Hochdruck.

Der Gesuchte wird als etwa 175 Zentimeter groß beschrieben, von durchschnittlicher Statur und spricht ohne Akzent Deutsch.

Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Stoffhose, Wollhandschuhe, Schuhe sowie den erwähnten Schlauchschal zur Maskierung.