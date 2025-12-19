Hochdruckwetter Graues Wetter dominiert: Nebel hält Großteile Österreichs im Griff

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Während die Niederungen im Nebel versinken, strahlt über den Alpen die Sonne. Das Wetter in Österreich zeigt sich bis Weihnachten zweigeteilt, aber ohne Überraschungen.

Der Hochdruckeinfluss im Alpenraum setzt sich am Freitag fort. Während die Niederungen von nebelig-trübem Wetter dominiert werden, genießen die Bergregionen milde Temperaturen und Sonnenschein. Marcus Rubel von der Unwetterzentrale gibt Entwarnung: Bis zum Heiligen Abend sind keine markanten Wetterphänomene zu erwarten.

In flachen und hügeligen Landschaften sowie im Rheintal, Mur- und Mürztal und den südlichen Beckenlagen herrscht anhaltende Trübnis durch Nebel und Hochnebel.

Im östlichen Landesteil kann es zu Nieselregen kommen. Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter in den Alpen und den höchsten Erhebungen des Mühlviertels mit oft strahlendem Sonnenschein.

Die Windverhältnisse bleiben überwiegend schwach aus südlichen bis östlichen Richtungen. Die Temperaturen variieren je nach Nebel- oder Sonnenlage zwischen 0 und +9 Grad.

Wochenendprognose

Der Samstag zeigt sich in den tieferen Lagen und manchen inneralpinen Tälern weiterhin überwiegend trüb durch Nebel oder Hochnebel, der meist zwischen 700 und 900 Metern seine Obergrenze findet. Vereinzelt kann es erneut zu Nieselregen kommen. Die Berggipfel hingegen werden oft von strahlendem Sonnenschein verwöhnt, wobei vereinzelte Wolkenfelder ohne Wetterrelevanz durchziehen.

Im westlichen Donauraum macht sich mäßiger bis lebhafter Ostwind bemerkbar. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 Grad in den Nebelgebieten und +9 Grad in den höheren westlichen Regionen.

Am Sonntag bleibt die Wetterlage außerhalb der Alpen weitgehend unverändert mit beharrlichem Nebel und Hochnebel. Lediglich im Mühl- und Mostviertel sind zeitweise Auflockerungen möglich. Die Bergregionen profitieren dagegen von verbreiteter Sonneneinstrahlung, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolkenfelder vorüber.

Der Wind frischt zunehmend aus östlicher bis südöstlicher Richtung auf. Die Höchsttemperaturen liegen abhängig von Nebel- oder Sonneneinstrahlung zwischen 0 und +9 Grad.

Wochenstart

Zum Wochenstart bietet die Alpennordseite weiterhin einige sonnige Abschnitte, besonders in den westlichen Landesteilen, wo lediglich vereinzelte, wettertechnisch unbedeutende Schleierwolken aufziehen. Im Osten und Süden dominieren hingegen dichte, hochnebelartige Wolkenfelder mit gelegentlichem Nieselregen.

Vom Nordburgenland bis ins Waldviertel macht sich kräftiger, kalter Ost- bis Südostwind bemerkbar, während in den Nordalpen leichte Föhneffekte auftreten.

Die Temperaturen erreichen entsprechend Werte zwischen 0 und +10 Grad.