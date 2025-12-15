Nebelgefahr und Glätte: Meteorologe schlägt Alarm für Niederungen

Hochdruckgebiet “Frieda” bestimmt das Wetter im Alpenraum: Während die Niederungen unter Nebel versinken, genießen Bergregionen Sonnenschein und milde Temperaturen.

Zu Wochenbeginn bestimmt das kräftige Hochdruckgebiet “Frieda” mit Zentrum über Rumänien das Wettergeschehen im Alpenraum und hält atlantische Tiefdruckgebiete auf Distanz. In den Niederungen herrscht weiterhin neblig-trübes Wetter vor, während das Bergland von milden Temperaturen und Sonnenschein profitiert. Nach Einschätzung der Unwetterzentrale verlagert sich das Hoch langsam ostwärts, doch abgesehen von allmählich auffrischendem Südföhn bleibt die Wetterlage bis zur Wochenmitte – vermutlich sogar bis zum kommenden Wochenende – weitgehend stabil.

⇢ Reisetipp fürs verlängerte Wochenende – Hochdruck bringt Dalmatien Traumwetter



Der Montag präsentiert sich abseits der Alpen, im Rheintal und stellenweise in den südlichen Beckenlagen durch Nebel oder Hochnebel trüb. Vereinzelt kann es dabei zu leichtem Nieselregen oder Schneegriesel kommen, was örtlich zu Glättegefahr führt. Oberhalb der Nebelgrenze und in inneralpinen Regionen dominiert hingegen Sonnenschein. In den westlichen Nordalpen macht sich nachmittags ein leichter Föhneffekt bemerkbar, während im östlichen Flachland der mäßig auffrischende Südostwind für spürbare Abkühlung sorgt. Die Höchsttemperaturen variieren je nach Nebel- oder Sonnenlage zwischen minus einem und plus sieben Grad.

Wetterverlauf Dienstag

Am Dienstag halten sich in den Niederungen und Becken weiterhin nebelig-trübe Verhältnisse. Im Bergland ziehen zwar vereinzelt Wolken durch, anfangs überwiegt jedoch noch der sonnige Charakter. Im Tagesverlauf lockert der Hochnebel allmählich auf, während von Westen und Südwesten dichtere Bewölkung aufzieht. Mit Ausnahme einzelner Regentropfen am späten Abend im Bereich des Hauptkamms bleibt es niederschlagsfrei. In föhnanfälligen Lagen weht mäßiger bis lebhafter Südföhn, im Donauraum schwacher bis mäßiger Ostwind und im östlichen Flachland mäßiger bis stellenweise lebhafter Südostwind. Die Temperaturen steigen bei anhaltendem Nebel kaum über den Gefrierpunkt, in den leicht föhnigen Voralpenregionen hingegen auf bis zu zwölf Grad.

⇢ Bis in tiefe Lagen: Weiße Pracht verdrängt goldenen Herbst



Der Mittwoch bringt überwiegend bewölktes Wetter, wobei sich im Donauraum und im östlichen Flachland streckenweise Nebel hält. Im Westen und Süden sowie vereinzelt am Alpenostrand fallen vereinzelte Regentropfen. Mit Schneeflocken ist erst oberhalb von 1.500 bis 1.800 Metern zu rechnen, wobei selbst im Hochgebirge kein nennenswerter Neuschnee zu erwarten ist. Die meisten Sonnenchancen bestehen bei nachlassendem Föhn in der Region vom Dachstein bis zum Mariazellerland. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen zwei und zehn Grad.

Sonniger Donnerstag

Der Donnerstag startet im Flach- und Hügelland gebietsweise mit Nebel, der sich im Laufe des Tages größtenteils auflöst. Anschließend setzt sich bei nur vereinzelten, harmlosen Wolkenfeldern häufig sonniges Wetter durch.

⇢ Gefährlicher Nebel-Mix legt Straßen lahm – Wetterchaos in Österreich



Bei überwiegend schwachem Wind werden Höchstwerte zwischen drei und neun Grad erreicht.