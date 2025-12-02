Reisetipp fürs verlängerte Wochenende – Hochdruck bringt Dalmatien Traumwetter

Das aktuelle Wetter in der Region zeigt sich von seiner ungemütlichen Seite mit kühlen Temperaturen, Niederschlägen und Wind. Den tagesaktuellen Wetterbericht können Interessierte jeden Morgen ab 6:30 Uhr auf unserer Plattform abrufen.

Sonnenhungrige müssen sich noch etwas gedulden: Eine Wetterbesserung kündigt sich erst zum Freitag an, bevor am Samstag nach derzeitigem Prognosestand wieder strahlender Sonnenschein erwartet wird. Die Durststrecke dauert also nur noch etwa drei Tage, dann kehrt das schöne Wetter in die Region zurück.

Stabile Hochdrucklage

Im weiteren Verlauf bis zum 11. Dezember zeichnet sich eine ausgesprochen stabile Hochdrucklage ab, die viel Sonnenschein und nördliche Winde mit sich bringt. Die Temperaturen werden voraussichtlich bei Tageshöchstwerten um 15 Grad Celsius liegen, wobei an windgeschützten Plätzen in der Sonne sogar Werte von 20 Grad und darüber möglich sind.

