Polizeieinsatz in St. Anton: 22-Jähriger droht mit täuschend echter Pistole

Mit einer täuschend echten Waffe sorgte ein 22-Jähriger für Aufregung in einem Tiroler Après-Ski-Lokal. Nach einem Wortgefecht zeigte er die Pistole im Hosenbund.

Am Sonntagabend rückte die Polizei zu einem Einsatz in einem Apres-Ski-Lokal in St. Anton am Arlberg aus, nachdem gegen 20 Uhr Meldungen über eine aggressive Person mit Schusswaffe eingegangen waren. Laut Zeugenaussagen war es zuvor zu einem Wortgefecht gekommen, bei dem ein Österreicher sein Oberteil angehoben und auf eine im Hosenbund steckende Waffe verwiesen hatte.

Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten einen 22-jährigen österreichischen Staatsbürger am Boden im Bereich der Hauptbar vor. Zwei Sicherheitsmitarbeiter befanden sich in seiner Nähe, hielten ihn jedoch nicht fest. Der Mann zeigte zu diesem Zeitpunkt kein aggressives Verhalten mehr.

Täuschend echte Waffe

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Glock 17 mit Gaskartusche handelte. Das Magazin enthielt neun Schuss Airsoft-Munition. Die Waffe war von einer echten Schusswaffe optisch kaum zu unterscheiden und wirkte auf den ersten Blick täuschend echt.

Die Einsatzkräfte sprachen gegen den 22-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot aus und stellten die Waffe sicher.

Nach Abschluss aller Untersuchungen wird ein Bericht an die zuständigen Behörden übermittelt.