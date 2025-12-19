Opferhilfe Graz-Amok: 1,5 Millionen fließen an traumatisierte Überlebende

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Nach dem Amoklauf in Graz mit zehn Todesopfern fließen erste Hilfsgelder. 1,5 Millionen Euro wurden bereits aus dem 15-Millionen-Fonds an Betroffene ausgezahlt.

Nach dem verheerenden Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz fließen nun die ersten finanziellen Hilfen an die Betroffenen. Das Sozialministerium hat bereits rund 1,5 Millionen Euro aus dem eigens eingerichteten Hilfsfonds ausgezahlt. Der Fonds, der mit insgesamt 15 Millionen Euro ausgestattet ist und bis 2029 zur Verfügung steht, soll die Hinterbliebenen und Opfer des tragischen Ereignisses unterstützen, bei dem im Juni neun Schüler und eine Lehrerin ums Leben kamen.

Für die Betroffenen besteht noch bis 2029 die Möglichkeit, Anträge nach dem Verbrechensopfergesetz zu stellen und entsprechende Leistungen zu beantragen. Der vom Sozialministerium geschaffene Hilfsfonds deckt sowohl einmalige finanzielle Unterstützungsleistungen als auch die psychosoziale Nachbetreuung aller Betroffenen ab – einschließlich Angehöriger und Hinterbliebener. Dies teilte die APA am Freitagmorgen mit.

Prüfung der Anträge

Die Anträge durchliefen zuvor eine individuelle Prüfung durch ein unabhängiges Expertengremium. Dieses sprach Empfehlungen zur Höhe der jeweiligen Hilfszahlungen aus und berücksichtigte dabei die höchstgerichtliche Rechtsprechung, die Art der körperlichen und seelischen Verletzungen sowie die persönlichen Umstände der Betroffenen. Über die konkreten Beträge machten weder der „Weiße Ring“ noch das Sozialministerium zunächst nähere Angaben.

Caroline Kerschbaumer, Geschäftsführerin des „Weißen Rings“, erklärte gegenüber der APA: „Uns ist völlig bewusst, dass nichts die Erlebnisse und den Verlust der Betroffenen wieder gutmachen kann.“ Die finanzielle Unterstützung könne jedoch „hoffentlich eine kleine Hilfe auf dem Weg zur Bewältigung des Geschehenen sein“.

Kerschbaumer zeigte sich erfreut darüber, „dass wir wie geplant die ersten Auszahlungen noch in diesem Jahr durchführen konnten.“