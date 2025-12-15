Maskierter Duo zückt Pistole – Tankstelle in Meidling ausgeraubt

Mit Maske und gezogener Waffe zwangen ein 15-Jähriger und sein Komplize eine Tankstellenmitarbeiterin zur Geldherausgabe. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr ereignete sich ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wien-Meidling. Ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger Mann bedrohten die 56-jährige Angestellte an der Kasse. Einer der Täter trug einen Mund-Nasen-Schutz als Maskierung und zog eine Faustfeuerwaffe aus seinem Rucksack, mit der er die Herausgabe von Bargeld erzwang. Während der Tat sicherte sein Komplize den Bereich an der Schiebetür ab.

Nach Erhalt des Geldes – die genaue Summe ist derzeit noch unbekannt – entfernten sich beide Täter in Richtung Singrienergasse. Den beiden jungen Tätern gelang die Flucht.

Polizeiliche Fahndung

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Verdächtigen werden als 15 bis 20 Jahre alt, von schlanker Statur und in dunkler Kleidung beschrieben. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, die auch anonym unter der Telefonnummer 01/31310 DW 33800 entgegengenommen werden.

