Liebesfalle am Kahlenberg: Syrer bei Auto-Date brutal ausgeraubt?

Auf dem Kahlenberg endete ein Date für einen jungen Syrer mit Schlägen und Raub. Doch seine widersprüchlichen Aussagen werfen Fragen zum wahren Hintergrund auf.

Ein 21-jähriger Syrer wurde am Samstagabend gegen 16.30 Uhr Opfer eines brutalen Raubüberfalls auf einem Parkplatz am Kahlenberg in Wien-Döbling. Der junge Mann gab bei der Polizei an, er sei mit einer jungen Frau in einem geliehenen BMW zum Kahlenberg gefahren. Auf dem Parkplatz seien plötzlich mehrere Männer aus einem geparkten Fahrzeug ausgestiegen und hätten ihn mit einem Messer bedroht. Die Angreifer schlugen mit Fäusten und Schlagstöcken auf ihn ein. Nach der Attacke entwendeten die Täter zwei Mobiltelefone und die Geldbörse des 21-Jährigen. Die Frau, die den Syrer begleitet hatte, stieg anschließend in das Fluchtfahrzeug der Täter und verschwand mit ihnen.

Nach dem Vorfall suchte der Überfallene seinen Freund auf, von dem er das Auto ausgeliehen hatte, und verständigte die Einsatzkräfte. Sanitäter versorgten den Verletzten vor Ort und transportierten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Widersprüchliche Aussagen

Wie “Heute” berichtet, tauchten bei den Befragungen des Opfers jedoch erhebliche Unstimmigkeiten auf. So soll der 21-Jährige unterschiedliche Angaben zur Bekleidung seiner Internetbekanntschaft gemacht haben – einmal mit, einmal ohne Kopftuch. Auch bei der gestohlenen Bargeldsumme variierte seine Aussage zwischen 2.500 und 900 Euro. Zudem gab es widersprüchliche Informationen bezüglich des zweiten Handys, das aus dem Fahrzeug entwendet worden sein soll.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Täter zu identifizieren und den Tathergang vollständig aufzuklären.