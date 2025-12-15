Comeback nach 30 Jahren: Wien-Belgrad in sechs Stunden – ohne Umsteigen

Nach jahrzehntelanger Pause kehrt die direkte Bahnverbindung zwischen Wien und Belgrad zurück. Ab 2026 sollen täglich vier Züge die Metropolen in nur sechs Stunden verbinden.

Eine gute Nachricht zeichnet sich für Reisende nach Serbien ab. Ab Frühjahr 2026 wird die langerwartete Bahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest in Betrieb gehen. Auf dieser Strecke werden täglich zwei Zugpaare verkehren, die auch Wien anfahren – in beide Richtungen. Die Existenz dieser direkten Zugverbindung zwischen Wien und Belgrad wurde mittlerweile von den ÖBB bestätigt.

Von ungarischer und serbischer Seite gibt es bislang keine offiziellen Stellungnahmen, doch laut ÖBB werden die Züge mit den Nummern 144 und 148 die Strecke Belgrad-Budapest-Wien bedienen. In der Gegenrichtung sollen die Züge 141 und 147 zwischen Wien, Budapest und Belgrad verkehren. Diese Information teilte eine Sprecherin der österreichischen Bundesbahnen dem Sender „N1″ mit und bestätigte sie auch gegenüber MeinBezirk.

“Zusammen mit unserem Partner MÁV planen wir, künftig zwei Züge zwischen Belgrad, Budapest und Wien einzusetzen. Derzeit verkehren diese Züge nur zwischen Wien und Budapest. Der genaue Starttermin für den Betrieb steht aufgrund der Zulassungen der Infrastruktur noch nicht fest, sollte aber im kommenden Jahr sein.”

Entdeckung durch Fans

Die Entdeckung dieser Verbindung geht auf aufmerksame Eisenbahnfans zurück, die den Fahrplan 2025/26 der Serbischen Eisenbahninfrastruktur (IZS) genau unter die Lupe nahmen. Dabei stellten sie fest, dass die Züge der ungarischen Staatsbahn MÁV (Magyar Államvasutak) mit Ziel Belgrad sowie die Gegenzüge Richtung Budapest identische Nummern aufweisen wie jene Verbindungen, die aktuell zwischen den Hauptstädten Ungarns und Österreichs verkehren.

Geplante Fahrzeiten

Der geplante Fahrplan sieht folgende Verbindungen vor:

– Zug 144: Abfahrt Belgrad 8.57 Uhr, Budapest 12.40 Uhr, Ankunft Wien 15.20 Uhr

– Zug 148: Belgrad 12.57 Uhr, Budapest 16.40 Uhr, Wien 19.20 Uhr

– Zug 141: Wien 8.42 Uhr, Budapest 11.19 Uhr, Belgrad 15.07 Uhr

– Zug 147: Wien 14.42 Uhr, Budapest 17.19 Uhr, Belgrad 21.07 Uhr

Während die Fahrzeit zwischen Belgrad und Budapest künftig drei Stunden und 17 Minuten betragen soll, wird für die Gesamtstrecke Wien-Belgrad mit einer Reisezeit von etwas mehr als sechs Stunden gerechnet. Aktuell existiert keine direkte Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten. Reisende müssen derzeit umsteigen – entweder in Budapest, Subotica, Szeged oder Zagreb – oder auf Bus bzw. Flugzeug ausweichen.

Eine direkte Zugverbindung zwischen Wien und Belgrad gab es zuletzt in Form eines D-Zugs zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren.